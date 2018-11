Mener SV forsøker å sko seg på splittelsen i KrF

Fredag holdt KrF ekstraordinært landsmøte og staket ut en ny politisk kurs for partiet. Nå varsler flere av partiets nye medlemmer at de vil melde seg ut.

Det har fått SV til å mobilisere. Lørdag rullet de ut en ny vervekampanje på bildedelingstjenesten Instagram.

«Skuffet over at KrF valgte Fremskrittspartiet foran Hareide? Nå gjelder det å bygge en sterk bevegelse for rettferdighet og miljø. Kanskje det er i dag du skal bli medlem av SV?»

Dette illustrerer hvor splittende norsk politikk har blitt, mener IT-forsker Marius Rohde Johannessen.

– Det føyer seg inn i det vi har sett de siste årene, sier Johannessen som er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, og forsker på politisk kommunikasjon i sosiale medier.

– De som sympatiserer med venstresiden syns sikkert det er helt topp, men de andre syns nok at det upassende at man forsøker å slå politisk mynt på dette. Den bygger opp under en heiagjeng-politikk hvor budskapet blir underordnet «merkevaren» som er partiet.

BEKYMRET: – Ganske opportunistisk, sier IT-forsker Marius Rohde Johannessen om SVs Instagram-kampanje som skal lokke nye velgere over på sosialistisk side. Foto: Privat

Et behov for å reagere

Partisekretær i SV, Audun Herning, mener at SV, i motsetning til andre, har latt være å kommentere KrF-prosessen.

– Men når resultatet er økte forskjeller, mer innflytelse til Frp og angrep på abortloven sitter vi selvsagt ikke stille lengre.

– Veldig mange er bekymra for at veivalget gir mer makt til høyrepopulister, økte forskjeller og mindre satsing på klima. Debatten rundt KrFs veivalg har vist at SV er den naturlige motpolen mot denne utviklinga og vi ønsker alle som er enig med vår politikk hjertelig velkommen, sier Herning.

– Vi bør alle gå i oss selv

Debatten om veivalget har rast både før, under og etter avstemningen. IT-forsker Johannessen er bekymret for utviklingen.

– Det mest skremmende med KrF-prosessen er den økende bruken av en stadig sterkere retorikk. Jeg er bekymret for om den retoriske krigen på sikt vil bli overført til Stortinget, sier han.

Fylkesleder i KrF Østfold, Brynjar Høidebraaten, er enig i at retorikken er blitt tøffere.

– Jeg tror vi alle, uavhengig av partitilhørighet, kan gå i oss selv og tenke oss litt om, sier Høidebraaten.

Lørdag la han ut et innlegg på Facebook hvor han maner til ettertanke. Om å «bruke hue og puste med magen». Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

– Det er noen som ikke helt klarer å holde tunga rett i munnen, samtidig skjønner jeg frustrasjonen. Derfor skrev jeg at de kan ringe meg for å få utløp.

TENK LOKALT: – Det er under ett år til lokalvalget, og det er lurt å tenke på hvordan vi også der skal samarbeide på tvers. Vi trenger hver eneste én uavhengig av hvilken side man måtte ha i denne saken, sier fylkesleder i Østfold, Brynjar Høidebraaten. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Naturlig at de benytter seg av vår situasjon

Fylkeslederen sier at det er ganske forståelig at SV nå benytter seg av KrFs situasjon for å hanke inn flere medlemmer. Han er imidlertid uenig i grunnpremisset.

– Flertallet valgte ikke Frp fremfor Hareide. Dette handler om politiske saker og ikke hvilke partier eller personer vi skal støtte.

KrF sentralt peker på det samme som fylkeslederen.