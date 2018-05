Mener styrelederen i Helse Nord må trekke seg

Marianne Telle erklærte seg i går inhabil i behandlingen av krisen i luftambulansetjenesten, fordi hun har bindinger til selskapet som overtar driften av tjenesten til neste år.

Det gjør at hun ikke kan ha jobben som styreleder i Helse Nord i det hele tatt, mener SV.

– Telle kan ikke fortsette som styreleder. Det er uklart hva hennes rolle har vært, det eneste vi vet er at hennes selskap tjener penger på Babcock, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– Usikkerhet svekker tilliten til at beslutninger fremover er skikkelige. Nå trenger vi tillit og ro for å løse krisen, og da kan hun ikke fortsette.

NRK har konfrontert Telle med kritikken, men hun har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken.

– Kan ikke ha en sjef på sidelinjen

Telle er til daglig direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse. Dette er et selskap som lenge før anbudskonkurransen ble avgjort, inngikk en kontrakt om rekruttering av piloter med selskapet Babcock, som har fått storkontrakten på ambulanseflyging i Norge.

Om tildelinga av ny ambulanseflykontrakt Ekspandér faktaboks Kontrakten med Babcock Scandinavian AirAmbulance AB har virkning fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet og har en verdi på nesten 2,6 milliarder NOK, med mulighet for forlengelse på inntil fem år.

Alle tilbud (to fra Babcock og to fra Lufttransport) ble scoret likt på krav til kompetanse. Lufttransports tilbud ble scoret høyest på de øvrige kravene, bortsett fra krav til godkjenninger.

Det beste tilbudet fra Lufttransport FW AS var 11 % dyrere enn det vinnende tilbudet. Dette utgjør ca. 47 millioner NOK pr. år.

Kontrakten inneholder drift av åtte Beechcraft King Air 250 (B250) som kortbanefly og ett Cessna Citation Latitude jetfly, stasjonert på Gardermoen. Ytterligere to B250 inngår som reservefly. I tillegg til den operative driften, inngår tekniske tjenester med hovedbase i Tromsø. Babcock Scandinavian AirAmbulance AB skal etablere et norsk selskap for å betjene kontrakten. . Hovedkontoret vil være i Tromsø.

De totale driftskostnadene for ambulanseflytjenesten vil fra 2019 være ca. 500 millioner NOK. Dette er en kostnadsøkning på ca. 25 % fra dagens nivå. (Fra nyhetsbrev - 12. juni 2017 - fra Luftambulansetjenesten om tildeling av ambulanseflykontrakt 2019)

Senterpartiet mener Telle nå ikke bare må melde seg inhabil, men fratre stillingen som styreleder i Helse Nord midlertidig.

– Telle må fratre midlertidig som styreleder til ambulansesaken er løst. I en slik kritisk situasjon kan vi ikke ha en sjef som står på sidelinjen, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Sp.

Telle forklarte i går det at hun har meldt seg inhabil, slik:

– Da det kom bekymringsmelding til styret om situasjonen som har oppstått i luftambulansetjenesten, gjorde jeg oppmerksom på at jeg ikke kan behandle saker om dette på grunn av oppdraget for Babcock, sa hun til VG.

– Telle kunne ikke påvirke

Tirsdag ettermiddag sendte Helse Nord ut en pressemelding der man skriver at det nå skapes et bilde av at Telle blander roller og var inhabil i ambulanseflyanbudet.

– Fakta er at hun ikke på noen måte har vært delaktig i anskaffelsesprosessen – og hun har ikke hatt en dobbeltrolle. Telle har ikke på noe tidspunkt i anbudsprosessen fått informasjon om anbudet. I likhet med resten av styret i Helse Nord RHF, fikk hun informasjon etter at anbudet var avgjort. Styreledere eller -medlemmer i styret i Helse Nord RHF har ingen del i anskaffelsesprosessen og har ikke fått informasjon underveis om hvordan tilbudene er vurdert, nettopp for å sikre at personer ikke skal kunne komme i habilitetskonflikter, skriver helseforetaket i pressemeldinga.

I pressemeldinga har styreleder Marianne Telle følgende kommentar:

– Det stod ikke noe i sakspapirene jeg kunne bruke eller benytte meg av til egen vinning. Jeg kunne ikke gjøre meg inhabil om jeg så hadde villet, sier Marianne Telle.

PÅ BAKKEN: De siste ukene har flere luftambulansefly i Norge vært uten piloter etter kamp om penger, jobber og videre drift. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Støre: – Tilliten må avklares

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre er også kritisk til Marianne Telles roller i denne saken.

– Helseministere må umiddelbart avklare om han har tillit til styreleder Marianne Telle i Helse Nord. Det å ha en styreleder som melder seg inhabil på et så viktig område som har med pasientenes trygghet i Nord-Norge, det er ikke akseptabelt, sier Støre.

Har ikke sjekket habilitet

Til Dagens Næringsliv sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell, at de aldri har gjennomført noen habilitetsvurdering av Telle eller noen andre personer i Helse Nord-styret.

– Det forventer vi at folk sørger for selv, sier han.

Juell sier også at han ikke var kjent med avtalen mellom Babcock og Marianne Telles selskap, Bedriftskompetanse.

– Den intensjonsavtalen har jeg ikke kjent til. Det kan hende at intensjonsavtalen har ligget langt nede i anbudspapirene. Men det var ingen av oss som visste at styreleder i Helse Nord og den som hadde signert avtalen var én og samme person, sier Juell til avisen.

Krise i luftambulansetjenesten

Det har oppstått full krise i luftambulansetjenesten i Norge, noe som har gjort at flere ambulansefly er blitt satt på bakken.

Bakgrunnen er en konflikt med teknikere og piloter i selskapet Lufttransport AS, som drifter luftambulansetjenesten. Flere har sagt opp mens andre har meldt seg syke eller ute av stand til å fly.

Mandag drøftet styret i Luftambulansetjenesten HF den alvorlige situasjonen og satte i verk tiltak for å styrke beredskapen.