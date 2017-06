Mener Solberg ikke kan juble over arbeidsledighetstall

– I dag har vi fått tall fra SSB som peker i motsatt retning av hva Solberg sier. Det er pinlig for statsministeren, sier partileder for SV, Audun Lysbakken.

– Ledigheten er på vei ned

Da statsminister Erna Solberg møtte pressen i går for å oppsummere det siste halvåret, snakket hun blant annet om hvilke vanskeligheter regjeringen har møtt på under regjeringsperioden. En av dem var oljeprisfallet.

– Fallet i oljeprisen var et av de mest dramatiske sjokkene vi har hatt i norsk økonomi på flere tiår. Nå ser vi at ledigheten er på vei ned og veksten på vei opp. Det skapes flere jobber. Ledigheten er nå på samme nivå som oljeprisfallet, sa Erna Solberg under gårsdagens pressekonferanse.

PRESSEKONFERANSE: Under tirsdagens pressekonferanse presenterte Erna Solberg hva regjeringen har oppnådd i regjeringsperioden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kritiserer regjeringen

Lysbakken mener Solberg ikke har noen grunn til å være fornøyd med det arbeidet regjeringen har gjort for arbeidsledigheten i Norge, noe han mener dagens tall fra SSB viser. Fra januar til april steg den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge med 0,3 prosentpoeng, eller 10 000 personer. 126.000 personer er dermed arbeidsløse, ifølge SSB.

– Jeg synes regjeringen prøver å avdramatisere problemet med arbeidsløsheten og den voksende ulikheten. I stedet for å si at dette er alvorlig og dette må vi gjøre noe med, sier Lysbakken og fortsetter:

– Jeg synes det viser at hun gjør et stort nummer ut av noe som hun burde vært mer forsiktig med. Hun burde heller kommet med en plan for handling under pressekonferansen.

LES OGSÅ: Per Ivar var oljeingeniør – nå er han lærer

Bedring i arbeidsmarkedet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) forsvarer statsministeren. Hun mener den verste tiden er bak oss, og viser til Navs arbeidsledighetstall. De viser at ledigheten nå er tilbake på samme nivå som før oljeprisfallet høsten 2014.

– De siste tallene fra SSB rokker ikke ved vurderingen om at den verste kneika er bak oss, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Ifølge Hauglie viser bedringen i arbeidsmarkedet seg i alle fylker, yrkesgrupper og aldersgrupper.

– I oljefylkene på Sør-Vestlandet har vi sett nedgang i ledigheten. Bedriftene melder om ny optimisme og mange planlegger å ansette flere. Økonomien er i vekst, sier hun.