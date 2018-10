Mener regjeringen burde gjøre mer for familier med én inntekt

Navn: Ylva Lindahl. Bor sammen med sønnene Jo (8) og Jørgen (11,5 måneder)

Bor: Leier en leilighet i Drøbak, Akershus

Inntekt: 329.829,-

Gjeld: 272.195,-

Inntekt: Arbeidsledig, deltidsstudent.

Eier en bensinbil

I en 62 kvadratmeter stor kjellerleilighet i Drøbak bor Ylva (37), Jo (8) og Jørgen (11,5 måneder).

Når NRK møter småbarnsfamilien, har 8-åringen akkurat kommet hjem fra skolefritidsordningen.

Jørgen har akkurat begynt i barnehagen, og Ylva skal snart begynne å pendle til Oslo.

Hun sier til NRK at SFO- og barnehageutgiftene er på ca. 6000,- i måneden. Dette kommer i tillegg til faste utgifter som husleie, studielån, bil og forsikringer.

– Det som er igjen av penger, går til mat og aktiviteter med barna, sier Ylva.

Slik påvirker forslaget til statsbudsjett deg - og Norge Du trenger javascript for å se video.

Les mer: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Liten endring

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl har sett på hvordan det nye statsbudsjettet vil slå ut for Ylva. Barnetrygden forblir uendret, mens maksprisen for barnehageplass øker med 80 kroner per måned fra 1. januar og med nye 50 kroner til 3040 kr fra 1. august neste år.

Sandmæl har tatt utgangspunkt i at Ylva har to barn og har full utnyttelse av foreldrefradraget og skattbar inntekt fra i fjor.

– Ylva får en skatteskjerpelse på ca 350 kroner neste år. Hadde det ikke vært for skattelettelsene i statsbudsjettet, ville hun betalt noen hundrelapper mer enn dette, sier Sandmæl. Noe av årsaken til skjerpelsen er at Ylva får mindre igjen for skattefradragene neste år, forklarer Sandmæl.

Hun beskriver statsbudsjettet som «nøytralt» og uten overraskelser. Noe blir dyrere, noe blir billigere, sier hun til NRK.

NØYTRALT: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl beskriver årets statsbudsjett som «nøytralt», uten klare vinnere eller tapere. Foto: DNB

– På listen over tiltak finner vi blant annet gratis kjernetid i barnehage for toåringer, styrkelse av bostøtten og tiltak for at alle skal få delta på fritidsaktiviteter og ferietilbud, sier forbrukerøkonomen.

Skuffet over barnetrygden

Ylva sier at hun er skuffet over at barnetrygden forblir uendret.

– Jeg forstår ikke logikken bak det. Så lange den forblir uendret, så går den jo egentlig bare nedover. Den blir mindre og mindre verdt for hvert år, sier hun til NRK.

Småbarnsmoren mener regjeringen gjør for lite for familier i hennes situasjon.

– Det er trist at man ikke spesifikt slår et slag for familier med kun én inntekt, sier hun.

Billigere sjokolade og strøm

Regjeringen legger opp til å redusere elavgiften i statsbudsjettet for 2019 med ett øre på kilowattime. Avgiften er kraftig økt de siste årene.

Formålet er ifølge regjeringen å dempe den økte strømregningen som kommer til vinteren på grunn av høyere strømpriser.

Regjeringen foreslår også å reversere økningen i sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer som ble innført i år. Endringen omfatter ikke drikkevarer som brus og saft.

Ylva sier til NRK at familien ikke er storforbrukere av godteri og sukker.

– Vi prøver å spise minst mulig sukker, og å spise så sunt som mulig. Det går ikke i så mye brus og snop her, sier Ylva.

Deltidsstudent

Alenemoren har en mastergrad i plantevitenskap fra 2014, men får ikke jobb. Nå lever hun på oppsparte midler, mens hun både jobber og studerer praktisk pedagogikk på deltid.

– Jeg tar utdanningen på deltid slik at jeg får tid til å jobbe også, sier hun til NRK.

37-åringen har jobbet som vikar i en barnehage i Drøbak etter at hun leverte masteroppgaven sin. Hun innrømmer at det er en frustrerende situasjon.

Målet er nå å bli lærer. Deretter å skaffe seg et eget sted å bo. Men sistnevnte er vanskelig, mener tobarnsmoren.

Nå betaler hun 10.000 kroner i måneden i leie for leiligheten hun og sønnene bor i.

– Det må bli lettere for aleneforsørgere og familier med én inntekt å få seg en egen bolig. For min del, slik situasjonen er, så er det ingen sjans, sier hun til NRK.