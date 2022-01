Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

FHI skrev i sin rapport at det er tre grunner til å lette på tiltakene nå:

Omikron gir lavere risiko for alvorlig sykdom

Befolkningen er godt vaksinert

Omikron sprer seg så raskt at tiltakene ikke virker

Bjørn Guldvog, direktør for Helsedirektoratet, sier han deler oppfatning med FHI.

– Det er en økt risiko ved å lette på tiltak, men vi må veie ulike onder mot hverandre. I den samlede vurderingen mener vi det er rom for regjeringen til å trinnvis oppveie tiltak, sier Guldvog til NRK.

Helseministeren lovte også at det vil komme lettelser. Men det går ikke fort nok, mener opposisjonen.

Mener loven brytes

Marian Hussein, helsepolitisk talsperson i SV, mener regjeringen venter for lenge med å lempe på tiltakene.

– FHI skrev i går at de negative konsekvensene av tiltakene er større enn konsekvensene av koronasmitten. Tiltakene er ikke lenger forholdsmessige, sier Hussein.

SV mener nå, for annen gang på under en måned, at regjeringen er på veg til å bryte smittevernloven.

– Det må være en helsefaglig vurdering, en risikoanalyse, i bunn for tiltakene regjeringen pålegger samfunnet. Det er forutsetninger for smittevernloven regjeringen nå er i ferd med å bryte, sier Hussein.

Hun legger til at regjeringen i for stor grad forholder seg til datoer.

Tone Trøen (H), leder av Stortingets helsekomite, sier hun og resten av partiet venter at regjeringen kommer med lettelser så snart de har fått helsefaglige råd om det.

– Om regjeringen har råd fra FHI og Helsedirektoratet som tilsier lemping på rådene, så bør de jo fjerne tiltakene så raskt som mulig. Vi forventer at tiltakene ikke varer lenger enn det som er strengt nødvendig, sier Trøen.

– Vanskelig å forstå

Regjeringen har varslet at det vil komme lettelser etter at Folkehelseinstituttet onsdag varslet at det nå kan komme gradvise lettelser raskt.

Guri Melby, partileder for Venstre, mener regjeringen ikke kan vente med lettelser til neste uke. Hun sier folk må få tilbake livene sine nå.

– Jeg tenker at vi ikke bør beholde tiltak som begrenser folks liv én dag lengre enn nødvendig. Om FHI mener at vi bør åpne mer opp nå, synes jeg det er vanskelig å forstå hvorfor vi må vente en uke, sier Melby.

– Det er på tide at folk får livene sine tilbake og at bedriftene får mulighet til å tjene penger igjen, legger hun til.

– Betydelige lettelser

LOVER LETTELSER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har varslet pressekonferanse og betydelige lettelser i koronatiltakene neste uke. Foto: Javad Parsa / NTB

Kjerkol hevder regjeringen ikke venter med å lette på tiltakene.

– Smittevernloven setter krav om at det skal gjøres en løpende vurdering av tiltaket. Når tiltaket ikke lenger er nødvendig, skal det straks oppheves eller begrenses. Både denne regjeringen og Solberg-regjeringen har vist at man letter på tiltak når grunnlaget for tiltaket faller bort, svarer hun og fortsetter:

– Det er likevel viktig å understreke at prosessen med å vurdere om tiltaket er nødvendig eller ikke må være forsvarlig. Selv om etatene foreslår lettelser, må regjeringen som beslutningstaker gjøre en selvstendig vurdering av de anbefalinger som er gitt. Det gjør vi så raskt som overhodet mulig samtidig som kravet til forsvarlig saksbehandling skal ivaretas.

Kjerkol sier de fortsatt venter på det hun omtaler som «noen siste leveranser fra underliggende etater som skal være med i den helhetlige vurderingen».

– En helhetlig vurderinger krever at alle besvarelser bearbeides, drøftes og belyses av hele regjeringen og embetsverket i de ulike departementene. Det blir pressekonferanse i neste uke hvor vi kommer med betydelige lettelser. Regjeringen gjør sin vurdering tidlig neste uke, avslutter hun.