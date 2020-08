Mener Norges Bank kan ha brutt sentralbankloven

Klokken 12 begynte den åpne høringen i Stortinget hvor sentralbanksjef Øystein Olsen må svare for seg om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Også representantskapets leder, Julie Brodtkorb, er kalt inn til høringen og skal svare på spørsmål fra finanskomiteen.

– Representantskapet deler ikke hovedstyrets oppfatning om at risikoen for interessekonflikter for alle praktiske formål er eliminert, sier Brodtkorb i sin innledning for finanskomiteen.

Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, har gransket prosessen og brukt uvanlige sterke ord om ansettelsesprosessen av Tangen.

I juni valgte representantskapet å sende et brev til Stortinget med en rekke kritiske bemerkninger. Representantskapet mener avtalen som er inngått med Nicolai Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. I tillegg ber de om egne kontrollrutiner for Tangen.

– Ikke gode nok tiltak

Hvordan man skal sikre seg mot mulige interessekonflikter mellom Nicolai Tangens private investeringer og formue og oljefondet har vært en av de sentrale problemstillingene.

I et brev fra Hovedstyret 24. juli heter det at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert».

– Representantskapet er enig i at hovedstyret har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter. Vår forutsetning var, og er, at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sier Brodtkorp

Det ble først sagt at Tangen ville bryte alle bånd med hedgefond-selskapet AKO Capital, men da ansettelsesavtalen ble offentliggjort i mai ble det klart at han beholder en betydelig eierandel av selskapet sitt.

Tangen vil imidlertid gå ut av alle verv og roller, og vil ikke ha innflytelse på AKOs investeringer. Samtidig har han inngått en avtalte med Gabler Investments som skal forvalte formuen, hvor han selv ikke skal vite hva han er investert i.

Kan ha brutt sentralbankloven

Ifølge dokumentasjonen som foreligger ble finansministeren aldri informert om at Tangen allerede i starten av prosessen hadde fått godkjent sitt premiss om å fortsette sitt eierskap i AKO-systemet.

Etter sentralbankloven skal Norges Bank informere departementet om «saker av viktighet.»

På spørsmål fra Frps Sivert Bjørnstad om Norges Banks hovedstyre som følge av dette har brutt loven, svarer Brodtkorb:

– Hovedstyret har brutt sentralbankloven forutsatt at dette ikke ble informert om. Ut ifra de opplysningene vi her har, er det ikke opplyst om.

– Hvorfor ble ikke Stortinget varslet formelt om det representatskapet mener er et brudd på sentralbankloven, ville Bjørnstad vite.

– Vi har varslet Stortinget om dette formelt i brev av 11.06, og jeg må også få informere komiteen om at dette var helt ukjent for representantskapet før vi fulgte pressekonferansen den 28.05, svarte Brodtkorb.

Brøt offentlighetsloven

I tillegg har representantskapet kritisert at Tangen ikke sto oppført på offentlig søkerliste. At han har plasseringer i skatteparadis er også noe som har skapt kritikk.

I spørsmålet om offentliggjøring av søkerlisten viste Brodtkorb til at Norges Bank har erkjent at Tangens navn ble ført opp på listen for sent.

– Hovedstyret erkjenner å ha brutt kravene etter offentlighetsloven, konstaterte hun.

Den 53 år gamle hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble i slutten av mars presentert som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) – forvalteren av Norges pensjonsformue, oljefondet.

I ettertid er det kommet fram en rekke momenter rundt ansettelsen av ham, momenter som har vekket kritikk fra blant annet opposisjonen.