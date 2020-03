Mener Norges Bank bør kutte renta i dag

Bank of England og den islandske sentralbanken overrasket i går markedene, og kuttet sine styringsrenter med 0,5 prosentpoeng.

Handelsbankens sjeføkonom Kari Due Andresen mener Norges Bank umiddelbart bør gjøre det samme, før rentemøtet neste uke – og viser til erfaringene fra finanskrisen i 2008.

Da frøs finansmarkedene til is etter at den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers gikk over ende i september.

– Da var Norges Bank litt sent ute. Derfor har vi tenkt at de lærte noe av det og denne gangen ønsker å være i forkant. Vi mener de bør komme på banen så snart som mulig, sier Andresen.

Norges Bank kuttet styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i oktober, og med nye 1,75 prosentpoeng i desember 2008.

Årsaken til at Handelsbanken vil ha rentekutt nå er at banken mener koronaviruset vil ha alvorlige konsekvenser for norsk økonomi, som også rammes hardt av en oljepris i fritt fall.

Porteføljeforvalter Olav Chen tror at Norges Bank vil sette ned renta neste uke, men er usikker på om det er riktig virkemiddel i dagens situasjon. Foto: Storebrand

Den europeiske sentralbanken har rentemøte senere i dag. Der ventes det at de på nytt kutter i en styringsrente som allerede er negativ.

–Vi ser konturene av en omfattende krise for norsk økonomi på kort sikt, og vi mener at Norges Bank nå bør komme på banen å gjøre det de kan, sier Due Andresen.

– Vel dramatisk

Men et umiddelbart rentekutt før rentemøtet neste uke er neppe riktig medisin i dagens situasjon, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

– Jeg synes det høres noe dramatisk ut, sier han.

Både Nordea, Swedbank og Handelsbanken legger til grunn at Norges Bank kutter i styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i neste uke.

Han mener situasjonen må løses med målrettede og midlertidige finanspolitiske tiltak, og viser til at rentekutt sjelden blir reversert.

– Jeg har mer tro på målrettede tiltak fra myndighetene. Selv med et rentekutt vil ikke det gjøre at flere går på konserter eller landskamper, de blir kansellert uansett, og folk blir satt i karantene uansett. Men på sikt vil det føre til økt gjeldsvekst, sier han.

I tillegg taler den rekordsvake krona mot at renta skal kuttes nå. Det kan gjøre krona enda svakere. Det gjør oss alle fattigere fordi nær sagt alt vi kjøper i Norge blir importert – og rammer handelen knallhardt.

– Du får en effekt ved at kronekursen er veldig svak. Det drar inflasjonen opp, noe som egentlig tilsier det motsatte, og at Norges Bank bør ha litt mer is i magen. Men jeg tror de kommer til å kutte, og gi etter for presset fra både media, myndigheter og andre økonomer, men jeg er usikker på om det er riktig virkemiddel nå, sier han.

I skrivende stund koster dundrer verdien av norske kroner nedover. En euro koster 11,3 norske kroner rett etter klokka 12, og oljeprisen er i fritt fall. Ett fat nordsjøolje noteres nå til rett over 33,30 dollar.

En amerikansk dollar koster for første gang over 10 kroner torsdag ved lunsjtider.

Kari Due-Andresen i Handelsbanken sier at hun mener det ikke er gitt at et rentekutt vil bidra til at en allerede rekordsvak krone svekkes ytterligere, fordi andre sentralbanker også kutter.