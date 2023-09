Mener Norge ikke bør invitere Russland til fredsprisutdelingen

Det reagerer stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) sterkt på. Han ønsker ikke Russlands ambassadør blant gjestene når fredsprisene deles ut.

– Nå er det Nobelkomiteen som må ta den avgjørelsen, men det vil være en tydelig markering om at det er en helt uakseptabel situasjon, sier han til NRK.

Lørdag kom meldingen om at den svenske Nobelstiftelsen hadde ombestemt seg.

De ville likevel ikke invitere ambassadørene fra Russland, Iran og Belarus til nobelfeiringen i Stockholm i desember.

De tre landene var i utgangspunktet invitert, men etter sterke politiske reaksjoner i Sverige og trusler om boikott, snudde Nobelstiftelsen.

Da var det blitt kjent at også kong Carl Gustaf vurderte om han skulle delta. Ifølge Sveriges Radio skal det svenske kongehuset ha blitt overrasket over at den russiske ambassadøren var invitert.

– Vi tar til oss de sterke reaksjonene i Sverige som har overskygget vårt budskap fullstendig, kommenterte stiftelsen.

Ola Elvestuen mener at Nobelkomiteen burde gjøre som i Sverige og trekke invitasjonene.

– President Putin er anklaget for krigsforbrytelser av den internasjonale straffedomstolen i Haag. Det er en helt spesiell situasjon.

– Jeg synes Sverige har tatt en klok avgjørelse og jeg synes at man bør gjøre det samme for fredsprisutdelingen i Oslo så lenge Russland driver en pågående folkerettslig angrepskrig, sier Elvestuen.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V). Foto: Vidar Ruud / NT

Norge inviterer alle land

Den norske nobelkomiteen har i over 70 år fulgt praksisen med at alle lands ambassadører og representanter på Stortinget blir invitert til den norske hovedstaden.

Det gjelder dermed også Russlands og Belarus' ambassadører, som ble invitert til Oslo i fjor, til tross for den russiske krigføringen.

Leder for den Den norske Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, mener det er et viktig prinsipp å invitere alle.

– Fredsprisen er en universell pris, og vi ønsker å kommunisere hva prisen står for og hvem som har mottatt den. Vi inviterer også alltid ambassadører som kan stå i et motsetningsforhold til prisvinnerne. I fjor var det representanter for både Belarus, Russland og Ukraina på scenen som mottagere av prisen og deres ambassadører var alle invitert, sier Reiss-Andersen.

Så langt har man heller ingen planer om å trekke invitasjonene til årets norske prisutdeling.

Leder for den norske Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM / AFP

– En feiltolkning

Berit Reiss-Andersen kommenterer kritikken fra Venstre slik:

– Det er en kortslutning og en feiltolkning hvis man tror at man på noen måte vil gi støtte til disse landenes representanter ved å invitere dem.

Hun er også kritisk til at Den svenske Nobelstiftelsen valgte å trekke invitasjonene til Russland, Belarus og Iran tilbake.

– Nobelstiftelsens styre har tatt et prinsipielt standpunkt om at alle bør inviteres. Men det endret seg da man så den voldsomme reaksjonen i Sverige. Jeg stiller meg kritisk til at svensk politikk på den måten skal styre hvordan en universell pris skal opptre, sier hun.