Mener nordmenn betaler for mye for mat

Matprisene stiger raskere enn de har gjort på tiår.

Men handlekurven til nordmenn kunne vært billigere, dersom dagligvarekjedene fikk kjøpt inn varer til likere pris.

Det mener kommersiell direktør Tor Erik Aag i Oda.

– Alle prisøkningene vi nå har fått fra leverandørene blir spist opp av at vi vokser så pass raskt og at vi klarer å produsere mer effektivt her, sier Aag.

Nesten en milliard er investert i lageret til dagligvarekjeden Oda. Målet er å få ned kostnadene for å kjempe mot Coop og Norgesgruppen. De steker blant annet titusenvis av brød hver dag.

– Prisøkningene vi har sett på brød i markedet, har ikke vært like nødvendig for oss å ta ut, sier han.



Brødet er lett å slanke kostnadene på. Verre er det med varene som handles inn. Oda klarte å slå konkurrentene i VGs siste matvarebørs. Men skal de få ned prisene må de få like billige varer fra leverandørene som de store konkurrentene.

Merkevarene fra Orkla selges i alle landets matbutikker. Men Norgesgruppen får kjøpe varene billigere enn andre, hevder Oda. Foto: Sophie Lorch-Falch

– Det vil gjøre det lettere for mindre konkurrenter å få innpass. De kan konkurrere mye tøffere mot de store tunge aktørene, som i dag har veldig stor plass. Det vil forbedre konkurransen, fordi de store dominerende aktørene er nødt til å forholde seg til det. Og da vil prisene gå ned, også til forbruker, sier han.

Aag viser fram en handlekurv.

– Her er det Zalo, Blenda, Omo, Sun og Jif. Dette er en liten kurv på ti varer. Men den kunne vi solgt 30 kroner billigere hvis vi hadde de samme innkjøpsbetingelsene som Norgesgruppen, sier Aag.



Men forskere peker på tollbarrierene til Norge som én av de viktigste grunnene til at prisene er høye i Norge. Aag mener betydningen av toll på varer er overvurdert.

– Disse vaske- og hygieneproduktene som er her er produkter som det ikke er toll på overhodet. Så det har ingenting med import å gjøre.



Han ber Konkurransetilsynet slå ned på at leverandørene gir ulik pris til kjedene, fordi det er ulovlig med prisdiskriminering.

– Vi har hatt en etterforskningssak som går nettopp på den problemstillingen som Oda her nevner, og da kom vi til at det ikke var grunn til å gå videre med den saken. Vi har ikke funnet at det er en diskriminering som er ulovlig, sier avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Men tilsynet jobber fortsatt med å kartlegge prisene.

– Det er et pågående arbeid og vi er veldig opptatt av å finne ut av om det er gode grunner til at det er forskjeller i prisene eller om det ikke er gode grunner, sier hun.

Merkevareselskapet Orkla, som selger varene i handlekurven, har ikke ønsket å kommentere påstandene.

Heller ikke Norgesgruppen ønsker å kommentere. De skriver i en e-post til NRK at «Oda kjenner ikke Norgesgruppens innkjøpspriser, og vi kjenner selvsagt ikke Odas innkjøpspriser. Derfor blir det umulig å kommentere dette udokumenterte utspillet».