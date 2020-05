Mener Nakstad-utspill er ansvarsfraskrivelse

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi bruker alt vi har av folk og alt vi har av lokaler, så det er en veldig sårbar situasjon. Det skal ikke mye til før denne lille logistikkmaskinen ramler over ende, sier Tore Haugen til NRK.

Han er rektor ved Vinderen skole, en barneskole i Vestre Aker i Oslo.

Der går det 500 elever. Skolen er bygget for 350 elever. Rektoren har i utgangspunktet ingen rom til overs.

– FØLES URETTFERDIG: – Vi har jo jobbet litt de siste ukene for å få dette til, så jeg synes det føles litt urettferdig, sier rektor Tore Haugen.

Nå brukes også sløydsalen og skolekjøkkenet som vanlige klasserom for å kunne tilby undervisning i tråd med smittevernreglene.

– Vi har vel tatt i bruk absolutt alle tenkelige kriker og kroker for å få dette til, forteller Haugen.

Rektoren reagerer på at assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener skoler har tolket smittevernveilederen for strengt.

Ønsker en avklaring

Torsdag sa Nakstad at han er overrasket over at skolene har hatt såpass ulik praktisering av skolehverdagen etter gjenåpningen.

Nakstad mener de fleste skoler bør kunne ha tilnærmet normal drift.

Han ber alle skoler og kommuner om å lese smittevernveilederen grundig sammen med smittevernoverlegen og sette seg inn i tiltakene som kan gjøres.

– Den måten å antyde at man ikke tolker ting riktig på er veldig uheldig, fordi det pulveriserer ansvaret, sier rektoren ved Vinderen skole.

– Hvis vi tolker reglene for strengt, så vil jeg kanskje heller si at noen må skrive om den veilederen og ikke legge det ansvaret på skolene.

Skolebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier at det ikke er mulig å ha normal drift i Oslo-skolen så lenge det er et krav til en meters avstand mellom elevene.

ØNSKER AVKLARING: Skolebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen.

– Rektorene våre ønsker seg veldig gjerne en avklaring på hva helsemyndighetene våre faktisk mener, sier Thorkildsen med henvisning til Nakstads utspill.

Oslo kommune har fredag sendt brev til Utdanningsdirektoratet.

Der spør de om hva de gjeldende smittevernreglene er nå, og om regjeringen vil dekke ekstraordinære utgifter ved leie av lokale. I så fall kan skolene ta i bruk flere lokaler enn de skolene selv eier.

– Vil bli løpende vurdert

– Vi er ikke ute etter å kritisere. Vi er ute etter å hjelpe skolene og lærerne til å gjøre dette på en best mulig måte og forhindre at våre råd er til unødvendig hinder for skolehverdagen, sier Nakstad.

Han forstår at kravet til en meters avstand mellom elevene er vanskelig å oppfylle, og at det er svært begrensende for mange skoler.

– Men enn så lenge er det et viktig råd, og da må man tilpasse situasjonen utifra det, og i den reviderte smittevernveilederen får man en del gode praktiske råd til hvordan det kan gjøres, sier han.

– IKKE UTE ETTER Å KRITISERE: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Trengs det en klargjøring av skoleveilederen?

– Veilederen for skoler og barnehager blir fortløpende revidert. Den ble sist revidert 7. mai og vil helt sikkert bli løpende vurdert fremover.

Den assisterende helsedirektøren erkjenner at veilederen kan bli enda tydeligere, men sier at det fortsatt skal være rom for skjønn.

– Vi har forskjellige kommuner og forskjellige skoler som har forskjellige behov. Alle må få smittevernsråd som er godt tilpasset deres situasjon.