Mener kritikken av Sandbergs feriereise bommer

– En total feiltolkning! Det kaller partifelle Morten Ørsal Johansen Keshvaris kritikk.

Han har ikke mistet tilliten til sin nestleder.

– Å antyde at Per med sin ferie i Iran, støtter regimet i Iran, da kjenner han ikke Per Sandberg særlig godt, sier Ørsal Johansen.

Sandberg kommentar er et slag i ansiktet på alle som har flyktet fra Irans terrorregime. Christian Tybring-Gjedde (Frp)

– I beste fall naivt

Morten Ørsal Johansen, som i likhet med Keshvari har vært innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, synes Sandbergs valg av feriested er uproblematisk.

Sandbergs valg av feriested er uproblematisk. Morten Ørsal Johansen (Frp)

Han reagerer negativt på denne uttalelsen fra Keshvari i Dagsrevyen går:

– Det å forsøke å hvitvaske et slikt grusomt regime ved å late som det er et idyllisk ferieland, eller at landet er vakkert, er i beste fall naivt – og i verste fall svært skammelig!, kom det meget følelsesladet fra den iranskfødte Fremskrittsparti-politikeren.

SÅRENDE: Mazyar Keshvari (Frp) går hardt ut mot partifelle Per Sandbergs ferietur til Iran. Du trenger javascript for å se video. SÅRENDE: Mazyar Keshvari (Frp) går hardt ut mot partifelle Per Sandbergs ferietur til Iran.

Født i Iran

Keshvari ble født i Iran, og flyktet sammen med sine foreldre til Norge fra det regimet som fortsatt sitter med makten i dag.

På spørsmål om Keshvari selv vil vurdere sin stilling i Frp etter Per Sandbergs famøse Iran-ferie, svarte han:

– Er det noen som bør vurdere om der forenlig å ha tillitsverv i Fremskrittspartiet, og samtidig ha forelsket seg i et av verdens verste islamistiske terrorregimer, så er det Sandberg og ikke jeg.

I en e-post til NRK i går skrev Per Sandberg at han mener Keshvari bommer fullstendig med sin kritikk, og at han blander regimet med det han kaller «et flott folk i et flott land».

STRIDENS EPLE: Bilde fra den omstridte ferien i Iran som er delt på Instagram, av Per Sandberg og Bahareh Letnes. Foto: Privat / Instagram

«Bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper»

STØTTER KESHVARI: Christian Tybring-Gjedde støtter Keshvaris syn på Sandbergs ferietur. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Christian Tybring-Gjedde er en av få som er på linje med Keshvari i kritikken av Per Sandberg.

I en e-post til NRK skriver han:

«Sandberg reise, og ikke minst hans kommentarer i etterkant, er et slag i ansiktet på alle iranere som har flyktet fra Irans islamistiske terrorregime. Sandbergs holdninger i denne saken bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper. Kommentarer fra offisielt hold om at «alle kan gjøre en feil», reflekterer ikke sakens alvorlighetsgrad. Sandberg bør selv forstå hvilken vanskelig situasjon han har satt regjeringen og partiet i, og han bør handle deretter.»

Taus Helgheim

TAUS: Jon Engen-Helgheim vil ikke kritisere Sandberg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Nåværende innvandringspolitisk talsperson i partiet, Jon Helgheim, ønsker ikke å komme med noen klar kritikk av hverken Sandberg eller Keshvari.

På direkte spørsmål om han er enig med Keshvari, svarer han:

– Jeg ønsker først å høre Sandbergs syn, hans versjon på denne saken. Ut over det har jeg ingen kommentarer. Jeg har bare kjennskap til denne saken via media, og ønsker å få den direkte fra Sandberg før jeg tar stilling til noe sånt.

– Er du overrasket over at Keshvari kommer med en slik uttalelse?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Jon Helgheim.