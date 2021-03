Mener koronaforbud kan stride med menneskerettighetene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I februar tapte Helsedepartementet saken der hytteeierne mente de ikke skulle pålegges karantene om de hadde overnattet på egen eiendom i Sverige. Ankesaken kommer opp i retten 10. mai.

Jusprofessor Hans Petter Graver tror norske myndigheter kunne tapt også i andre saker om de hadde kommet opp for retten.

Han mener det er flere regler som er langt mer inngripende.

– De mest betenkelige reglene er de som avskjærer familier fra å ha kontakt med hverandre. Jeg tenker da på Oslo kommunes forbud mot å ha flere enn to gjester, sier Graver til NRK.

Han mener det kan være uproporsjonalt å straffe folk for å ha besøk, og at det kan stride med grunnleggende rettigheter.

– Det kan godt være at dette vil komme i strid med menneskerettighetene, sier Graver.

Oslos besøksforbud Ekspandér faktaboks § 11. Forbud mot private sammenkomster med flere enn ti personer, eller hvor avstand på minst én meter ikke kan overholdes Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egen husstand, men likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede. Dette gjelder tilsvarende i hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem. Selv om antallet personer er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand. Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriftens § 7 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Raymond Johansen: Har sittet langt inne

Byrådsleder Raymond Johansen sier han har forståelse for at det kommer reaksjoner på dette forbudet.

– Det har sittet svært langt inne for Oslo å innføre dette, men med de smittetallene vi har hatt de siste ukene var det imidlertid helt nødvendig å innføre dette forbudet nå, sier Johansen til NRK.

Han sier det ble anbefalt av nasjonale helsemyndigheter.

– FHI anbefalte et forbud mot sammenkomster, mens vi i Oslo kommune landet på å tillate små sammenkomster med inntil to gjester. Merk også at den nasjonale anbefalingen nå er maks to gjester, sier Johansen.

STRAMMET INN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener smitten i Oslo krever inngripende tiltak. Foto: Berit Roald / NTB

Han sier de svært lenge har hatt en anbefaling om å ha færrest mulig nærkontakter. Det har også lenge vært et forbud mot flere enn ti personer samlet i private hjem, hager og lignende.

– Vi har sett at innbyggerne forholder seg mer til forbudet enn til anbefalingen. Derfor innførte vi dette forbudet mot flere enn to for en kort periode nå. Det vil være mulig å straffe de som bryter dette forbudet, men det aller viktigste er at det er et tydelig signal, sier byrådslederen.

– Mener dere folk med tre gjester i hjemmet bør straffes?

– Det viktigste nå er at vi har så få nærkontakter som mulig så vi lykkes med å få ned smitten. Jeg vet at politiet er opptatt av å veilede de som bryter dette forbudet, men jeg mener at ved gjentatte og grove brudd så bør det straffes med bøter, svarer Johansen.

Tror Staten kunne tapt flere saker

Graver mener også at reglene om karantenehotell er betenkelige.

– Man overlater her til politiet og andre myndigheter å håndheve svært skjønnsmessige kriterier som «nødvendig» reise, uten at det er etablert noe system som gjør at folk kan få begrunnelse eller mulighet til å klage.

– Staten tapte søksmålet mot folk som hadde hytte i Sverige (tapte i tingretten, saken er anket). Tror du Staten kunne tapt andre saker?

– Jeg tror det. Vi har eksempler på lignende saker fra andre land i Europa, for eksempel om skolestenging og demonstrasjonsforbud, svarer Graver.

– Husstanden er det stedet der flest smittes ifølge ukesrapportene til FHI. Da er det vel der man må ha de kraftigste tiltakene?

– Det er et dilemma, men man kan ikke forby at folk bor sammen under samme tak eller løse opp husstander. Man må også være veldig tilbakeholden med bruk av politi og straff i private hjem. Vi må ikke få en utvikling der folk anser det normalt at naboer angir hverandre, og der politi går inn i private leiligheter og hjem for å telle antall personer etter henvendelse fra naboer eller andre, mener Graver.

Flere kritiske

Andre jurister har kommet med lignende kritikk. I et debattinnlegg i VG skriver jusprofessor Geir Woxholth at han mener kravet om opphold på karantenehotell kan være i strid med menneskerettighetene. Her viser han til hyttesaken som saksøkerne vant i tingretten, og som helsedepartementet har anket.

OPPFORDRET TIL NEKT: Jusprofessor Hans Petter Graver har oppfordret studenter til å nekte å vedta forelegg i Bergen. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

UiB-professor Hans Fredrik Marthinussen har tidligere oppfordret festdeltakere i til å nekte å betale bøter.

Han mente fempersonersregelen i Bergen brøt med menneskerettighetene.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt var ikke enig med Marthinussen. Han mente byrådet i Bergen hadde brukt et legitimt politisk skjønn.

Minst sju saker for menneskerettighetsdomstolen

Ifølge Hans Petter Graver har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen startet behandling av minst syv saker. Disse går på religionsfrihet, stenging av treningsstudioer, demonstrasjonsfriheten og retten til familieliv.

Retten til privatliv er beskyttet av grunnloven § 102 som sier at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Det samme følger av EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon) artikkel 8.

Det betyr at inngrep og regulering av hva folk kan gjøre hjemme må ha klar lovhjemmel, og må være forholdsmessig. Altså nødvendig vurdert opp mot hvor inngripende tiltaket er.

Kravet til hjemmel og forholdsmessighet øker jo mer inngripende reguleringene er.

– Å forby folk å ha besøk i hjemmet, eller å begrense det til et lite antall personer, er veldig inngripende. Det må derfor ha en klar hjemmel, og en god begrunnelse. Etter mitt skjønn er ikke hjemmelen i smittevernloven klar nok til at myndighetene kan gå så langt, sier Graver.

Uklare regler

MENER REGLENE ER KOMPLISERTE; Jurist Sofie Høgestøl mener myndighetene må bli flinkere til å forklare de ulike reglene for folk. Foto: Kristian Elster / NRK

I Politisk kvarter på onsdag erkjente politiadvokat Hans Vang at politiet i Trøndelag har slitt med å håndheve regelverket.

– Trondheim kommune hadde i en periode forbud mot flere enn ti sosiale kontakter i løpet av en uke. Da lurer vi på, hva er en sosial kontakt? Er det det samme som en nærkontakt? Er det noe annet? sa Vang til NRK.

Sofie Høgestøl har doktorgrad i jus og underviser i strafferett. Hun mener reglene er for dårlig kommunisert.

– Vi må huske at disse tiltakene skal treffe alle i samfunnet. Man kan ikke kreve høyere utdanning eller kunnskap om straff for å forstå disse reglene, sier Høgestøl.

– For mange er det helt utenkelig at man skal gå inn og lese de forskriftene selv. Da er det viktig at vi har en tydelig kommunikasjon om hvilke av disse bruddene som kan straffes. Det tror jeg er en type informasjon som de aller fleste er veldig interessert i å få, sier Høgestøl.

NRK har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en kommentar til det juristene sier i denne artikkelen, men har fredag ettermiddag ikke mottatt noe svar.

Veiledende bøtesatser (Riksadvokaten) Overtredelsestype Hvem Veiledende bøtenivå Brudd på regler om møteforbud Privatperson som arrangerer 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager Privatperson som arrangerer Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner Privatperson deltar 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager Brudd på regler om stengning av virksomhet Privatperson og foretak Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder Privatperson 20.000 - 50.000 kroner Foretak 20.000 - 50.000 kroner Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer Privatperson 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager Brudd på plikt til å bære munnbind Privatperson 2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager Brudd på plikt til registrering ved innreise Privatperson 5.000 kroner/subsidiært fengsel r 4 dager Brudd på plikt til å teste seg for Covid19 ved innreise, eller innen 24 timer Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse) Privatperson 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlie overtredelse) Privatperson 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Dette sier Riksadvokaten om korona-straffene Ekspandér faktaboks Håndhevelse av brudd på bestemmelser i, eller gitt i medhold av, smittevernlovgivningen beror på konkrete vurderinger hvor blant annet forholdets alvorlighet og skyldgraden vil være sentralt. Det følger videre av straffeloven § 53 annet ledd at det ved utmåling av bot skal ses hen til lovovertrederens inntekt, formue, forsørgelsesbyrde, gjeldsbyrde og andre forhold som påvirker den økonomiske evnen. Riksadvokaten har gitt midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen under pandemien. Ved siste revisjon 14. januar 2021 ble det inntatt en tabell med veiledende bøtesatser for ulike overtredelser av smittevernlovgivningen. At de er veiledende betyr at det er her bøtenivået bør ligge i "normaltilfeller", men at det er rom for justeringer av årsaker som nevnt ovenfor. Dette betyr at bøtereaksjon etter en konkret vurdering også kan være strengere eller mildere. Kilde: Statsadvokat Svein Wiiger Olsen hos Riksadvokaten