Mener kommunene har skyld i studentboligmangel

10.352 studenter står nå i kø for å få studentbolig. Det er 7139 færre enn i begynnelsen av måneden, viser tall fra Studentsamskipnadsrådet.

– Det er bra at færre nå står i kø, men regjeringen har et mål om at enda flere studenter enn i dag skal få tilbud om studentbolig. Da må studentsamskipnadene og kommunene få opp farten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Hun sier regjeringen ønsker at det skal bygges flere studentboliger og hadde i 2019 satt av penger til å bygge flere boliger enn noen gang.

Oversikt over køtall Studentsamskipnad Kø 1.august 2019 Kø 15.august 2019 Agder 513 211 Vestlandet 2402 234 Innlandet 632 418 Indre Finnmark* 0 0 Studentinord 290 241 Norges arktiske 2182 1528 Oslo og Akershus 6624 3528 Molde 175 172 Stavanger 244 262 Volda 198 208 Sørøst-Norge 731 570 Gjøvik, Ålesund og Trondheim 3004 2320 Østfold 0 234 Ås 496 426 TOTAL: 17.491 10.352

Kritiserer Oslo

Det er i Norge i overkant av 41 000 studenthybler. Det er vanskelig å sammenlikne ventelistetallene fra i fjor med i år blant annet fordi tidspunktet for rapportering er litt forskjellig, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Det er for få byggeklare prosjekter til å realisere alle disse boligene. Mange kommuner har også et stort forbedringspotensial når det gjelder å behandle byggesøknader raskere enn de gjør i dag. I Oslo venter for eksempel et studentboligprosjekt med 460 studentboliger (Gjerdrums vei 10) fortsatt på godkjenning fra kommunen, 2 år og åtte måneder etter at søknaden ble sendt, sier Nybø.

Oslo svarer: Flere tusen boliger på vei

SVARER FOR OSLO: Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Byråd Hanna Marcussen (MDG) i Oslo kommune hevder de prioriterer studentboliger.

– Jeg er helt enig med ministeren i at vi trenger flere studentboliger, særlig i Oslo. Nettopp derfor har vi regulert over 1000 nye studentboliger siden vi tok over, og har gitt igangsettingstillatelser til over 1700 studentboliger. Det er altså flere tusen nye studentboliger på vei i Oslo, svarer Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune.

– Statsråden mener Oslo kommune somler. Hva svarer du til det?

– Studentboliger er et formål som har prioritert saksbehandling i Oslo kommune. Når det gjelder Gjerdrumsvei 10, så er dette et prosjekt vi godkjente i 2016. Det som har skjedd her er at det blant annet mangler svar på spørsmål stilt fra kommunen i 2017 om forholdet til Akerselva og en tinglyst rett til avløp over annen manns grunn. Jeg ba i juni etaten om å ta initiativ til et møte med SiO slik at dette kan ryddes opp i på en mest mulig effektiv måte.

Studentskipnaden i Oslo håper på en raskere saksbehandling.

– Vi skulle gjerne sett at det går raskere. Oppføring av studentboliger bør etter vårt syn være blant sakene som er prioritert. Vi er som kommunen, samtidig opptatt av at vedtak skal fattes på korrekt grunnlag. Vi må legge til grunn og anta etaten legger vekt på effektiv ivaretakelse av sitt ansvar, sier Vetle Bo Saga, hovedstyreleder for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).