Mener kommunen ikke hadde dekning for påstandene som førte til at streiken ble stoppet

Det er bydelsdirektøren i Nordre Aker som slår alarm. Først til kommunen sentralt som sammen med Statsforvalteren kaller inn Helsetilsynet. Helsetilsynet konkluderer noen timer senere:

«. det vil oppstå fare for liv og helse i løpet av dagen 7. juni 2021 som følge av konflikten i Oslo kommune».

Med rapporten på bordet kaller arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen partene inn til et hastemøte samme dag. For å unngå å få streiken avblåst tilbyr sykepleierne å gi flere dispensasjoner, men Oslo kommune vil ikke søke.

Dermed konkluderer Røe Isaksen med at liv og helse er i fare og at streiken må avsluttes.

– I så fall hadde det vært fare for liv og helse hver kveld

Det skal ha vært opplysninger om at pasienter ikke ville få behandling under streiken.

Påstandene handlet blant annet om at dagen etter ville det ikke bli gjennomført sårstell, og gitt medikamenter intravenøst til kreftpasienter.

Opplysninger som ble vektlagt tungt da streiken ble avbrutt med tvang under et døgn senere.

Sykepleierne og hjemmetjenesten i Nordre Aker er sinte. Teamet som NRK møter i bydel Nordre Akers hjemmetjeneste ser på brevet hvor Oslo kommune forrige søndag varsler om fare for liv og helse i bydelen deres i detalj.

– Da hadde det i så fall vært fare for liv og helse hver eneste helg og muligens hver eneste kveld, sier Gjertrud Langnes, sykepleier i bydelen.

Sykepleierne mener påstanden om at de har satt liv og helse i fare er helt feil.

– Det er dette jeg står i hver eneste helg, og jeg har aldri fått beskjed fra min arbeidsgiver at dette er fare for liv og helse, sier Alexandra Eidem i hjemmetjenesten Nordre Aker.

– Det er lavt sykefravær og alle står på her. Folk er forbannet, sier sykepleier Taha Abdulwahabi.

– Manglet folk

Bydelsdirektør i Nordre Aker, Svein Børge Hoftun. Foto: NRK

Bydelsdirektør Svein Børge Hoftun innrømmer at bemanningen mandag 7. juni, dagen hvor Helsetilsynet konkluderte med fare for liv og helse, tilsvarer en normal helgebemanning.

– Det er en rekke medisinsk- faglige oppgaver som er avgjørende for helsen til innbygger som ikke gjøres i helg, men som må gjøres av dagvakter fredag, mandag og tirsdag osv. Å drive hjemmetjenesten med helgebemanning på dagvakt i uka, vurderer vi som fare for liv og helse, skriver Hoftun til NRK.

Hoftun sier at de hadde grunnlag for å si til Helsetilsynet at det ville bli fare for liv og helse.

– Vi så at de tingene som vi hadde på listene ikke ble gjennomført, ville det bli fare for liv og helse. Det måtte vi si ifra om. Det kunne vi ikke la være å si ifra om.

– Når mandagen kom så måtte vi ivareta det vi kunne, men faren var akutt når vi ikke visste hvem vi hadde på jobb, og vi manglet masse folk, sier Hoftun.

– Tynt grunnlag

Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund mener Helsetilsynet og arbeidsministeren har konkludert på tynt grunnlag.

– Når det kommer et varsel fra arbeidsgiver om fare for liv og helse, bør vi som arbeidstakerorganisasjon som et minimum kunne gi innspill på situasjonen. Når vi ikke får mulighet til å kommentere en så avgjørende situasjon, hvor reell er streikeretten vår da?, spør Larsen.

UENIG: Leder for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er uenig med Helsetilsynet i at det var fare for liv og helse i bydel Nordre Aker. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Hun mener det fremstår som Helsetilsynet tar arbeidsgivers ståsted for god fisk.

– Det virker ikke som de har gjort noen egne undersøkelser av faktiske forhold. Vi er eksperter på det vi driver med, og bør få ytre oss, sier Larsen.

Hun stiller seg uforstående til Helsetilsynets påstand om at det faktisk var fare for liv og helse i bydel Nordre Aker mandag 7. juni.

– Vi kjørte ordinær helgebemanning, som vi har hver helg resten av året. Vi setter ikke liv og helse til våre pasienter på spill. Vi har god oversikt på bemanning og pasientsituasjon ved avdelingene.

Fakta om tvungen lønnsnemnd Ekspandér faktaboks * Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda. * Internasjonale konvensjoner bygger på at myndighetene bare skal benytte slike inngrep når det er nødvendig av hensyn til liv og helse eller av tungtveiende samfunnsmessige grunner. * Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget i hvert tilfelle. * Når en konflikt er brakt inn for Rikslønnsnemnda, kan en streik ikke fortsette. * Rikslønnsnemnda består av en leder og åtte andre medlemmer, deriblant to representanter for hver av partene i den enkelte sak. * Lønnsnemndas avgjørelse har samme virkninger som en tariffavtale. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Helsetilsynet: Ingen kommentar

Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, sier han ikke ønsker å kommentere innholdet i rapporten.

– Våre vurderinger fremgår av de regelmessige rapportene til Helse- og omsorgsdepartementet og er offentlig tilgjengelige. Utover det har Helsetilsynet ingen ytterligere kommentarer.

I april var det fem dager på rad med helgebemanning grunnet helg og helligdager i påsken.

Om det var fare for liv og helse i påsken, ønsker ikke Helsetilsynet å kommentere.

SV krever regelendring

– Arbeidstakerne må også høres før Helsetilsynet og arbeidsministeren konkluderer med at det er fare for liv og helse sier, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– Vi vet at Helsetilsynets vurderinger er med på å legge føringer for regjeringens beslutninger, da er det helt nødvendig at også arbeidstakersiden blir hørt

Arbeiderpartiet ønsker ikke å si hva de mener om at streiken til blant annet lærere og kommuneansatte sykepleiere ble avbrutt med tvang fra myndighetene.

Statsråden må svare på påstandene fra Sykepleierforbundet, sier kommunikasjonsrådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Kristoffer Hansen

– Dere har ikke noe selvstendig syn på om arbeidstakersiden også bør høres?

– Ikke til denne saken per nå, sier Hansen.

LES OGSÅ: SV går mot lønnsnemndvedtak

Taus arbeidsminister

I en pressemelding på regjeringens hjemmeside publisert 7. juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen han ikke hadde annet valg enn å gripe inn i situasjonen.

Departementet opplyser til NRK at Røe Isaksen ikke har noen ytterligere kommentarer til lønnsnemndsaken som skal voteres over i Stortinget tirsdag.

SV har i dag besluttet at de vil stemme imot regjeringens tvungen lønnsnemnd-forslag nå på tirsdag.