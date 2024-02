Mener ingen har mer rett på Gaza enn Israel - har fått flere medlemmer

Flere kristensionistiske organisasjoner og menigheter melder om økt støtte etter terrorangrepet 7. oktober, viser en undersøkelse gjort av avisen Vårt Land.

En av dem er Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ), som opplyser at de fikk inn 17 millioner i gaveinntekter i fjor, en økning på 600.000 fra året før.

– Et tegn på en økende støtte for venner av Israel som oss, sier daglig leder Dag Øyvind Juliussen i IKAJ til NRK.

– Det er ingen andre stater i verden som har større juridisk rett på Gaza enn Israel, sier lederen for IKAJ Norge, Dag Øyvind Juliussen. Foto: IKAJ

IKAJ er en internasjonal kristensionistisk organisasjon som ble grunnlagt i 1980 etter at mange land flyttet sine ambassader fra Jerusalem til Tel Aviv. De hjelper også jøder fra andre deler av verden å flytte til Israel.

– Vi er med på å finansiere og hjelpe jødiske immigranter som flytter til Israel fra ulike deler av verden.

Han sier at sammen med de andre kontorene, har de har jobbet med å hjelpe i overkant av 170 000 jøder med å flytte til Israel siden 1980.

Ifølge Torkel Brekke, professor i religionshistorie, er kristensionismen en bestemt tolkning av Bibelen der opprettelsen av staten Israel er en del av Guds plan.

Mange kristensionister mener at dannelsen av staten Israel er en forutsetning for Jesu gjenkomst, som bare kan skje når jødene har samlet seg i det hellige land og blitt omvendt til kristendommen.

Mange kristensionister er derfor engasjert i arbeidet for å samle verdens jøder i Israel, for å påskynde Jesu gjenkomst.

Ifølge Ordet og Israel har den kristne bevegelsen nå mer enn 5000 medlemmer. Grafikk: Ordet og Israel

IKAJ-leder Juliussen forteller at de nå har mer enn 10 000 medlemmer bare i Norge alene.

Det er ikke bare IKAJ som opplever vekst som følge av terrorangrepet 7. oktober. Den kristne bevegelsen Ordet og Israel melder også om mer støtte den siste tiden. De jobber med å endre kristnes syn på Israel og har flere prosjekter som hjelper jøder i området.

Gordon Tobiassen er forkynner i Ordet og Israel. Han mener at Bibelen sier at Dette er områder Gud har gitt til jødene. Foto: PRIVAT

– Kristenfolket i Norge har skjønt at de må trå til, sier forkynneren Gordon Tobiassen i Ordet og Israel, om hvorfor de har fått flere medlemmer den siste tiden.

At disse organisasjonene nå får mer støtte bekymrer Den norske kirke.

Advarer mot kristensionismen

Den norske kirke advarer mot kristensionismen, som de mener legitimerer at palestinerne fratas sine rettigheter ved å tolke Bibelen på en bestemt måte.

ERETZ ISRAEL: Mange kristensionister mener at Bibelen har lovet områdene som er merket i rødt på kartet til israelittene. Foto: NRK

Kristensionister er overbevist om at Israel er gitt til jødene av Gud, og at det virkelige Israel omfatter alt fra Nilen i Egypt til Eufrat i Irak.

Mange av dem mener derfor ikke at Gaza og Vestbredden er okkupert, og at israelske bosettinger på palestinsk territorium ikke er brudd på folkeretten, slik FN og norske myndigheter mener.

I dag bor det nesten 700 000 ulovlige jødiske bosettere i disse områdene.

Økende støtte til kristensionistiske organisasjoner bekymrer Einar Tjelle, internasjonal direktør i Den kristne kirke. Foto: Kirkerådet

– Løftene i Det gamle testamente som omhandler det jødiske folk og landet, kan ikke brukes til å rettferdiggjøre at palestinere drives fra sine hjem. Folkeretten og menneskerettigheter må ligge til grunn, sier Einar Tjelle, internasjonal direktør i Den norske kirke.

Han sier at disse organisasjonene står for meninger som Den norske kirke tar sterkt avstand fra.

– Kristensionismen er en særegen form for støtte til Israel som vi mener er moralsk forkastelig, sier Tjelle.

En palestinsk mann røyker vannpipe. I bakgrunnen ser man den israelske bosettingen Har Homa, bygget i den okkuperte Vestbredden. Foto: HAZEM BADER / AFP

Han mener disse organisasjonenes bidrar til et økt konfliktnivå og større avstand mellom partene i konflikten.

Han sier videre at kristensionister ikke bidrar konstruktivt i en fredsprosess, men gjør freden enda mer uoppnåelig med sin støtte til ulovlige bosettinger på Vestbredden.

Preses i den norske kirken Olav Fykse Tveit snakker under markeringen Den norske kirke og flere organisasjoner arrangerte foran Stortinget i oktober i fjor, der de ba om umiddelbart stans på drap på sivile i Israel og Gaza. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Ikke enig i kritikken

Både IKAJ og Ordet og Israel er kritiske til Den norske kirkes stilling til konflikten i Midtøsten. Den norske kirke har også vært en av medarrangørene bak flere av Gaza-demonstrasjonene.

Det syns Tobiassen i Ordet og Israel er beklagelig.

– Den norske kirke bør være mer nyansert når det gjelder konflikten mellom israelerne og palestinerne. Den norske kirke tar feil med sin kritikk av Israel, sier han.

Tobiassen sier at kjærlighet for det jødiske folk bør falle naturlig for kristne.

– Jeg syns det er trist at biskopene og prestene som leser Bibelen ikke vil erkjenne at Bibelen er en jødisk bok og at Jesus ble født i dette landet av en jødisk kvinne.

Tobiassen sier at han selv har besøkt Israel mer enn 70 ganger i løpet av sitt liv. Foto: PRIVAT

– Gaza og Vestbredden tilhører jødene

Både Juliussen og Tobiassen sier at de sympatiserer med palestinere og er bekymret over situasjonen på Gazastripen.

De mener samtidig at Gaza og Vestbredden, som er en del av det historiske Israel, tilhører jødene – ifølge deres tolkning av Bibelen.

– Ut ifra Bibelen er Judea og Samaria de bibelske kjerneområdene. Jødene har konkrete landeløfter ifølge de hellige tekstene. Det er det ingen som kan underslå, sier Tobiassen.

Han mener derfor at de flere hundre tusen israelske jødene som har bosatt der, bør få lov til å bli igjen.

– Dette er områder Gud har gitt til jødene.

De fleste land har fordømt de israelske bosettingene på land under israelsk okkupasjon. Bosettingene blir også sett på som et av de største utfordringene i den israelsk-palestinske konflikten.

FN har tidligere fordømt israelske bosettinger i palestinske områder, og har bedt israelske myndigheter stanse ytterligere utbygging.

Tobiassen mener også at det var feil å kaste ut de jødiske bosettingene i Gaza i 2005.

– Ingen har mer rett på Gaza enn Israel

Lederen for IKAJ Norge, Dag Øyvind Juliussen, mener at utvisningen av de israelske bosettinger ikke har brakt fred til regionen.

– Det er ingen andre stater i verden, basert på historiske vedtak, som har større juridisk rett på Gaza enn Israel, sier Juliussen.

Han mener at både Gaza og Vestbredden er gitt som et hjemland til det jødiske folk av det internasjonale samfunnet og i mangel på en palestinsk stat er det ingen andre som har mer rett på disse områdene enn staten Israel.

Mange tusen møtte opp da Palestinakomiteen arrangerte demonstrasjon for Gaza og for et fritt Palestina foran Stortinget i november. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ingen kan si at palestinere har rett på sin egen stat. Det finnes tusenvis av folkeslag uten en egen nasjonalstat, sier Juliussen, som mener at det ikke finnes et godt rettslig grunnlag for å kreve en egen palestinsk stat.

Han mener at opprettelsen av en palestinsk stat ikke nødvendigvis vil bringe fred.

– Det vil ikke skape fred i regionen. Se på Gaza. Se på Vestbredden. Palestinsk selvstyre betyr ikke fred i regionen – tvert imot, sier han til NRK.

Juliussen peker samtidig på at det er opp til partene å avgjøre hva som finner sted med hensyn til en fremtidig opprettelse av en palestinsk stat.