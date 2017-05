Mener Helse Sør-Øst-sjefen må gå

Venstres helsepolitisk talsperson Ketil Kjenset, sier direktøren i Helse Sør-Øst må gå fra stillingen.

Kravet om at hun må trekke seg kommer i kjølvannet av NRKs avsløring om at utenlandske IT-arbeidere de siste ukene har hatt mulighet til å hente ut pasientinformasjon om 2,8 millioner personer i Helse Sør–Øst.

– Kun ett svar

– Vi har fått forsikringer om at personopplysningene skal bli ivaretatt i Norge. Den forsikringen kan hun ikke lenger nå gi. Det eneste svaret på det er at topplederen i Helse Sør-Øst må gå, sier Venstres helsepolitiske talsperson Ketil Kjenset.

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst må trekke seg fra sin stilling, mener Venstres helsepolitiske talsperson. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Hvorfor mener du at Cathrine Lofthus må gå?

– Hun har i offentligheten forsvart at opplysningene skal behandles i Norge nå i åtte måneder. Nå kan hun ikke lengre gi den garantien. Hun har åpnet et stort sikkerhetshull på vegne av norske pasienter ut av Norge, og kan ikke redegjøre for hvor de opplysningene kan ha tatt veien, sier Kjenset.

Han kaller det som har skjedd for et tillitsbrudd som Helse Sør-Øst-lederen må ta ansvaret for.

På et ekstraordinært styremøte i helseforetaket onsdag ble det besluttet å iverksette en ekstern gransking av hele prosessen rundt outsourcing av IKT i helsegiganten.

– Rokker ved tilliten

NRK avslørte onsdag morgen at utenlandske IT-arbeidere i lang tid har hatt ufiltrert tilgang til taushetsbelagte data om 2,8 millioner norske pasienter.

Flere politikere har kalt dette svært alvorlig og sagt at det rokker ved tilliten til helsevesenet.

Helseminister Bent Høie måtte svare for saken i Stortinget i spørretimen onsdag.

Han varslet da at han ville kreve en ny redegjørelse fra Helse Sør-Øst som en følge av motstridende informasjon om omfanget hos NRK og det som helseforetaket mener er riktig.