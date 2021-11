Mener halvparten av SAS-kanselleringer skyldes dårlig bemanning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

SAS har i løpet av de tre første ukene i november kansellert over 300 flyvninger.

Ifølge leder Yngve Karlsen i Norsk Flygerforbund skyldes om lag halvparten av disse dårlig bemanning.

– Det er klart at når dette direkte kan linkes til at man mangler mannskap og at medlemmene våre ikke er reansatt, så er dette veldig negativt, sier han til NRK.

Oktobers trafikktall for SAS viser at selskapet hadde mer enn 130 prosent flere passasjerer da, enn samme periode året før.

Medlemmene i Norsk Flygerforbund som har beholdt jobben, merker at forespørslene om å jobbe overtid og på fridager er mange, sier Karlsen. Samtidig har altså kanselleringene økt sammenlignet med tidligere.

Koronapandemien traff luftbransjen spesielt hardt, med stengte grenser og lite flytrafikk. Men siden verden åpnet opp igjen har flytrafikken skutt i været.

Mener SAS må hente pilotene tilbake

En løsning på problemet mener han ville vært å gjenansette de som har mistet jobben sin i SAS i løpet av pandemien. Det burde SAS gjort for lenge siden, mener han. I høst har det stormet rundt SAS og selskapets tidligere ansatte.

Flere av de som mistet jobben som piloter i SAS mener flyselskapet har lagt hindre i veien deres tilbake til jobben de hadde før, og som de mener de ble lovet at de skulle få tilbake.

Blant problemstillingene er at SAS har opprettet nye selskaper som har lyst ut jobber som de oppsagte pilotene mener de har krav på å få igjen. SAS har nektet for at de lovet å gi noen jobben tilbake.

– Men kan ikke de som nå er arbeidsledige søke jobber i de nye selskapene?

– Det har de nok også gjort i stor utstrekning. Problemet er at mange får søknaden i retur, hevder Karlsen.

Han sier Norsk flygerforbund for øyeblikket vurderer om de skal gå rettens vei for å få tilbake jobbene som pilotene mener de er blitt lovet.

– Sånn er jo ikke verden

Pressesjef John Eckhoff i SAS bekrefter at selskapet har måttet kansellere mange flyvninger i november. Årsaken hevder han imidlertid er mer sammensatt enn lav bemanning.

Pressesjef John Eckhoff i SAS. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Eckhoff trekker fram tekniske utfordringer med noen av flyene til SAS, et utfordrende trafikkprogram, og høyt sykefravær, som årsaker til at kanselleringstallet er høyt.

– Det er det som fører til at vi har utfordringer. Det viktigste er at dette rammer passasjerene som skal fra A til B, og vi prøver å minimere ulempene for dem, sier Eckhoff til NRK.

Han sier SAS ønsker å gjenansette noen for å ha flere piloter og kabinansatte i bakhånd, for å få bukt på sykefraværsproblemet. I tillegg ønsker de å utbedre systemet. Men å ansette alle de som mistet jobben i pandemien, mener han er uaktuelt.

– Vi ønsker å få alle våre tidligere og verdsatte medarbeidere inn i selskapet igjen. Men sånn er jo ikke verden, sier Eckhoff.