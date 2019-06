Mener Frp har malt seg inn i et hjørne

Landsstyret i Frp satt onsdag kveld i krisemøte om bompengesaken. Der ble de enige om seks punkter som partileder Siv Jensen må ta med seg tilbake til de andre regjeringspartiene og forhandle videre med.

Både KrF og Venstre har allerede slått fast at det ikke er aktuelt å reforhandle regjeringsplattformen.

Politisk kommentator Morten Myksvoll i Bergens Tidende er tidligere Frp-medlem. Han mener partiet har malt seg inn i et hjørne.

– Det er nesten umulig for partiledelsen å komme landsstyret i møte her. Det landsstyret har vedtatt er en kravliste som de andre regjeringspartiene rett og slett ikke kan gå med på.

– Kommer det krav om nytt landsstyremøte i løpet av juni, vil det være vanskelig å finne et godt alternativ til å gå ut av regjering, sier Myksvoll.

Morten Myksvoll meldte seg ut av Frp i 2015. Han er nå politisk kommentator i Bergens Tidende. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Nå kommer regningen

Myksvoll mener det er lite sannsynlig at de andre regjeringspartiene vil gå med på å skrote deler av nasjonal transportplan, og viser til at flere pågående og fremtidige prosjekter vil bli stanset.

– Det landsstyret i Frp har gjort er egentlig å berede grunnen for at Frp kan gå ut av regjering. Nå har man stilt noen veldig sterke krav. Når de ikke blir gjennomført, kan man følge opp med å gå ut av regjering, sier han.

Myksvoll påpeker at det samme landsstyret godkjente regjeringsplattformen for mindre enn fem måneder siden, og at gjennomslagene var gode nok for Frp da.

Han tror det er for sent for Frp å «snu skuta» før høstens kommunevalg.

– De har sittet med finansministeren og samferdselsministeren i seks år, de har skrytt av enorme gjennomslag på veibygging, bypakkene og taktskiftet som har skjedd i samferdselspolitikken. Nå kommer regningen, og det er egentlig et resultat av Frps gjennomslag at bompengene har blitt så høye, sier Myksvoll.

Frp vil ha en timeout, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi. Foto: NRK

Frp vil ha «timeout»

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi avviser at partiet har truet med å gå ut av regjering.

– Det er riktig at det er ulike oppfatninger i Frp om regjeringsdeltakelse, men det er ikke det vi diskuterer nå. Det er snakk om løsninger for å imøtekomme kravene som er der ute, sier han.

Limi mener flere partier må ta stilling til det han kaller et folkelig opprør.

– Vi har sagt at vi må ta en timeout. Vi må se på omfanget av byavtalene og hvordan de finansieres. Vi er helt avhengige av å lytte til folk, sier Limi.

Venstre-leder Trine Skei Grande understreker at partiet står ved Granavolden-plattformen.

– Vi snakker gjerne med Frp om gode løsninger for folks hverdag, men vi mener at vi skal ha byvekstavtalene og holde på det som ligger i nasjonal transportplan og Granavolden. Det er et godt fundament, sier Grande.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tror ikke Frp kommer til å gå ut av regjering.

– Dynamikken som settes i gang har sin egen retning. Jeg skjønner at mange av kravene er uaktuelle, det bryter med regjeringserklæringen og avtaler som er gjort med kommuner rundt i landet, sier Støre.