Mener flere friske bør få forebyggende hiv-pille

– Jeg forstår de som har reservasjoner mot dette fordi det er en dyr medisin, men hvis man får til en vaksine mot hiv, vil den trolig bli enda dyrere, sier Jens Harald Älgenäs Eliassen som er styreleder i HivNorge.

Jens Harald Älgenäs Eliassen, styreleder i HivNorge, sier det er billigere med Prep enn å behandle noen som er blitt hivpositiv. Foto: Ketil Kern / NRK

Siden 2017 har homofile menn kunnet få Prep-pillen gratis. Den gjør at de kan ha sex uten kondom uten å risikere hivsmitte. I år er det cirka 1200 menn som får denne medisinen og antall brukere er økende.

Flere kritikere har sagt at de mener det er feil å bruke ressurser på friske mennesker.

– Det blir helt galt når syke kreftpasienter betaler egendal, mens friske Prep-pasienter får helt gratis behandling, mener blant andre Sveinung Stensland, stortingsrepresentant i Helsekomiteen for Høyre.

Helseutvalget for homofile og HivNorge mener pillen er et viktig verktøy i kampen for å utrydde hiv.

Sammenligner Prep med P-pillen

Jens Harald Älgenäs Eliassen har levd med hiv i 36 år og mener Prep er et verktøy på lik linje med at kvinner tar P-piller.

– Med én pille er man helt trygg seksuelt. Det hjelper oss som lever med hiv slik at folk tør å ha et forhold til oss, sier han.

Eliassen mener Prep kan være et viktig skritt mot å få utryddet hiv. Ifølge en rapport fra Olafiaklinikken i Oslo skal pillen ha forhindret 80 nye tilfeller av hiv.

– Men hvorfor skal det være gratis?

– Det er et prinsipp i Norge at smittevern skal være gratis. I dag finnes det ikke noe system der man kan få Prep ved å betale selv.

Dermed er det lange køer ved klinikker og sykehus og stor pågang av brukere som ønsker å få den nye medisinen. Hos Olafiaklinikken, som har rundt halvpartens av landets Prep-pasienter, er ventetiden for å få pillen nå 52 uker.

Dette er PrEP Ekspandér faktaboks PrEP er en pille som beskytter HIV-negative mot smitte fra HIV-positive, også uten kondom

Tilbys grupper som har høy risiko for smitte. I gruppen inkluderes menn som har sex med menn og transkjønnede som har samleie med flere partnere de siste 6 månedene og med selvrapportert høy risiko for gjentakelse

Noen få brukere er heterofile menn som har sex med kvinner i høyendemiske områder

Ingen kvinner tar PrEP

I 2017 ble PrEP innlemmet i spesialisthelsetjenesten

Prisen i 2017 var 6000 kroner per bruker per måned. Nå er prisen nede i ca 800 kroner, men den korrekte og fremforhandlende priser er unntatt offentlig.

Staten betaler alle utgiftene, brukerne har ingen egenandel

Klinikken Olafia i OUS har cirka halvparten av pasientene. De øvrige pasientene er knyttet til sykehusenes infeksjonsavdelinger

I Norge for PrEP-pasientene oppfølging hver tredje måned

Noen studier viser redusert nyrefunksjon

En studie fra SanFransisco viste kraftig nedgang i kondombruk

PrEP ble inkludert i Nasjonale faglige retningslinjer for behandling i 2016

Finansieringsansvaret ligger hos de regionale helseforetakene. Pillen gis på såkalt H-resept.

– Billigere enn å behandle Hiv

Eliassen mener det hadde vært en god løsning å heller gi medisinen på blå resept, og la brukerne betale egenandeler. Han sier kritikerne har rett i at brukerne er friske personer som ikke trenger å behandles på sykehus.

– De burde kunne gå til fastlegen sin og få Prep der. Det er dessuten også billigere å gi en mann Prep gratis, enn å behandle en som er blitt hivpositiv, sier Eliassen.

I noen grupper er det flere som burde brukt preparatet, men som ikke gjør det, sier leder i Helseutvalget, Rolf Martin Angeltvedt.

– Spesielt homofile menn med ikke-vestlig bakgrunn bør få Prep, sier leder i Helseutvalget, Rolf Martin Angeltvedt. Foto: Ketil Kern / NRK

– Flere bør få Prep. Det gjelder spesielt menn med ikke-vestlig bakgrunn som har sex med menn. De ligger høyt på statistikkene. Det er en gruppe som det er vanskelig å nå i det vanlige helsevesenet og de er enda vanskeligere å nå i det forebyggende arbeidet, sier Angeltvedt.