Mener Finnmarks nei kan gi mindre makt til alle regionene 

– Det er de minste fylkene som avgjør hvilke oppgaver som kan overføres fra staten til fylkeskommunene, sier Hagen til NRK.

Han ledet ekspertutvalget som i februar kom med sine anbefalinger om hva slags makt og ansvar regionene skal overta fra staten etter at antall fylker nær halveres fra 2020.

Utvalget tok utgangspunkt i at regionreformen skulle bli som Stortinget har bestemt: 11 fylker der det minste skulle ha rundt 230.000 innbyggere. Men siden den gang har Finnmarks befolkning sagt nei i en folkeavstemning, og nå ligger det an til ny omkamp i Stortinget.

Problematisk

Dersom Finnmark får viljen sin, vil det minste fylket kun ha 76.000 innbyggere, altså langt færre enn det ekspertutvalget la til grunn.

– Jo mer spesialiserte oppgaver du har, jo større må fylkeskommunen være, sier Hagen.

Utvalget foreslo å overføre en rekke oppgaver til de nye fylkeskommunene. Barnevern er altså et område Hagen mener kan bli problematisk for et så lite fylke som Finnmark å bære.

– Der kreves det spesialisering mellom institusjonene for å ta seg av ulike typer problem, sier han.

– Et annet eksempel er oppgaver som krever store investeringer, som kultursektoren eller veisektoren, legger han til.

Oppgaver utvalget har foreslått å overføre fra staten til fylkeskommunene Ekspandér faktaboks Nedleggelse av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) utgjør 3600 årsverk.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utgjør 245 årsverk.

Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) foreslås nedlagt og overført, og berører 745 årsverk.

Nedleggelse av Kompetanse Norge (tidligere VOX) utgjør 95 årsverk,

Selskapet for industrivekst (SIVA) utgjør 45 årsverk.

Kompetansesenter for distriktsutvikling, utgjør 25 årsverk.

Ansvar for klima- og miljøoppgaver overføres fra fylkesmannen

Færre oppgaver til alle

Ettersom alle fylker og kommuner skal ha samme type oppgaver, vil den minste kommunene sette standarden for resten, ifølge Hagen.

– I og med at det er de minste enhetene som definerer hvilke oppgaver man kan overføre, så vil et Finnmark alene antakelig føre til at færre oppgaver blir overført. Da blir det også færre til alle de andre regionene, sier han.

– Helt uenig

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er helt uenig med Hagen.

MANGFOLDIG: – Det har gagnet Norge godt at vi har både små og store fylker og kommuner, mener partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Erfaringen viser jo at fylker som Sogn og Fjordane og Finnmark har løst oppgavene sine godt, selv om de har lavt innbyggertall, sier han.

– Disse to fylkene har hatt ansvar for sykehusene, som er en mye tyngre oppgave enn det er snakk om å overføre nå, legger han til.

– Bare tull

Gruppeleder i Finnmark Ap, Remi Strand, fnyser av argumentasjonen om at Finnmark har for få innbyggere til nye oppgaver.

OPPGAVER KAN FLYTTES: Gruppeleder i Finnmark Ap, Remi Strand, mener oppgaver kan flyttes selv om Finnmark består som eget fylke. Foto: Robin Mortensen/NRK

– Folk i Finnmark er like kvalifiserte her som de er andre plasser i landet, og klar til å ta sånne oppgaver, sier han.

Han mener det er skinnargumentasjon å si at regionreformen stopper opp fordi Finnmark ikke vil slå seg sammen med Troms.

– Det her er bare tull. Det er helt åpenbart at man kan flytte oppgaver ut i distriktene og i regionene, selv om Finnmark består som eget fylke.