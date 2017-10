Mener et sykehus ved Mjøsbrua er «hårreisende»

Forslaget sier ikke nøyaktig hvor ved Mjøsbrua sykehuset bør ligge.

– Jeg synes det er ganske hårreisende at man nok en gang kan få en statlig lokalisering som ikke bygger opp under bysentrene, sier Gro Sandkjær Hanssen ved Norsk institutt for by- og regionforskning, som nå er en del av Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forsker Gro Sandkjær Hanssen ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Det er det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst som til slutt avgjør saken.

Kritikk mot flere sykehus

Flere nybygde eller planlagte sykehus er blitt kritisert for å ligge langt fra bysentrum og knutepunkt for kollektivtrafikk. Det gjelder blant annet det nye sykehuset på Kalnes i Østfold og de planlagte på Ullandhaug i Stavanger og på Hjelset, to mil fra Molde.

– En arbeidsplass med rundt ti tusen ansatte, pluss brukere og pårørende må ha gode kollektivløsninger, sier Sandkjær Hanssen.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug vil sykehuset få en tredel så mange ansatte og vil i tillegg ha dagtilbud ved dagens sykehus på Elverum, Gjøvik, Hamar og Lilllehammer.

Blir sykehuset lagt til Moelv, ligger det rett ved E6 og jernbanen, men altså et godt stykke fra byene Hamar, Gjøvik og Lillehammer og Elverum.

– Må bygge opp kollektivtrafikk

Sandkjær Hanssen får støtte fra forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt.

– En av byene hadde vært bedre for å begrense biltrafikken, mener hun.

Forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt. Foto: Svein Erik Dahl / Samfoto

– Men biltrafikk blir det jo også om de velger en av byene?

– Noen vil sikkert kjøre bil uansett, men vi har veldig god dokumentasjon på at jo mer sentralt en arbeidsplass ligger, jo mindre bilkjøring skaper den.

I strid med retningslinjer

Aud Tennøy mener en plassering ved Mjøsbrua vil være i strid med «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» fra 2014.

Her heter det at «Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer».

I en rapport for Statsbygg, påviser Transportøkonomisk institutt at statlige virksomheter ofte ikke følger retningslinjene.

– Det er ofte billigere å bygge på ute på et jorde enn i byen, sier Tennøy.

Vanskelig å velge by

Viseadministrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Astrid Bugge Mjærum, sier de må tenke annerledes.

Viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum ved Sykehuset Innlandet. Foto: Sykehuset Innlandet

– Vi har tre nokså like store byer rundt Mjøsa. Vi må tenke hva er det naturlige knutepunktene for disse, sånn at vi både ivaretar byene og vår primæroppgave, som er god pasientbehandling.

Konkurransen mellom byene er viktig:

– Vi fant ut at det er vanskelig å legge et felles sykehus til en av byene på grunn av at det vil ha negativ konsekvens for de andre byene, sier Bugge Mjærum.