Mener elever med innvandrerforeldre må lære opp foreldrene i smittevern

Mandag åpner skolene for barn i 1. til 4. trinn i barneskolen, i tillegg til skolefritidsordningen.

I Oslo alene skal om lag 25.000 barn tilbake på skolen, etter å ha vært borte i over én måned. I hovedstaden er det bydeler med høy innvandrerandel, som Alna og Stovner, som hadde flest nye smittetilfeller i april, ifølge statistikkdatabanken MSIS.

Silje Lutro, fraksjonsleder og medlem av kultur- og utdanningsutvalget i bystyreperioden for Oslo Høyre. Foto: Sturlason / Oslo kommune

Nå vil Oslo Høyre bruke elevene som smittevernambassadører for å unngå en ny bølge av smittespredning i forbindelse med skolestarten.

«Vi har ingen tid å miste. God smitteverninformasjon må inn i skolene», skriver Rune Dahl i Oslo Høyres bystyregruppe i en e-post.

Skolepolitisk talsperson for Oslo Høyre, Silje Lutro, sier en tredel av befolkningen i Oslo har et annet morsmål enn norsk, men at alle barn går på skolen.

Lutro foreslår at elevene kan regne på smittetall eller finne informasjon om smittevern på fremmedspråk.

– Alle barn kan være smittevernsambassadører inn i sin familie, om de tilhører minoritetsbefolkningen eller ikke. Men kanskje særlig der er det viktig, fordi det er ikke alle minoritetsforeldre som har mulighet til å gi barna forståelse for den spesielle situasjonen barna er i nå, sier Lutro.

Mandag kan ballbingen ved Rommen skole i bydel Stovner igjen tas i bruk, så lenge elevene overholder smittevernenglene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Må tenke nytt

Stovner (23 prosent) og Alna (38 prosent) er også bydelene med lavest oppmøte da barnehagene åpnet igjen tidligere i uka, ifølge tall fra kommunen.

Høyre viser til at barn i mange tilfeller snakker norsk bedre enn foreldre og besteforeldre. Lutro mener lærerne må få tilgang til et eget undervisningsopplegg om covid-19, slik at de slipper å bruke tid utenom undervisningen til å lese seg opp på smittevernråd.

– Når byråden har erkjent at man ikke har truffet med smitteverninformasjon til alle, så må man tenke nytt og smart, sier Lutro.

Hun påpeker at barna ikke skal holdes ansvarlige for å lære opp foreldrene, men sier samtidig at «alle vet hvor flinke barn kan være til å stramme opp voksne som glemmer å kildesortere».

Skolebyråden skeptisk

Byrådsleder Raymond Johansen har allerede erkjent overfor VG at informasjonen om koronaviruset til fremmedspråklige i Oslo har vært for dårlig.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er likevel skeptisk til forslaget fra Oslo Høyre.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen sier lærerne skal gi elevene opplæring i hvordan de skal oppføre seg i den nye situasjonen. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

– Jeg vet ikke hvor lurt det er å gjøre covid-19 til et nytt fag på skolen, sier Thorkildsen.

Hun påpeker at lærerne allerede skal gi elevene opplæring i hvordan de skal oppføre seg i den nye situasjonen, samtidig som behovet for trygghet ivaretas.

– Jeg tror skolene kan få mange gode råd fra elevene om hvordan smittevernet kan ivaretas.

– Lærerne gode til å formidle

På spørsmål om smittevernråd kan bli pensum, svarer statsråd i Kunnskapsdepartementet Anja Johansen at smittevernråd allerede et tema i både nåværende og kommende læreplaner.

– Lærere er gode til å formidle og forklare, derfor er jeg trygg på at elevene kommer til å bli godt kjent med gode rutiner som reduserer smitte, sier Johansen.

Hun viser også til at skoleveilederne gir gode råd, og at Utdanningsdirektoratet har laget en film kan brukes når de yngste elevene på skolen skal lære om smittevern.

Anja Johansen er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

NRK skrev tidligere i uken at denne animasjonsvideoen kun er dubbet til norsk av Utdanningsdirektoratet. NRK har imidlertid blitt kontaktet av barhehager som har laget egne versjoner, blant annet på arabisk.

Johansen viser også til at det er satt av penger til frivillige organisasjoner som skal hjelpe til med å nå ut til hele befolkningen, og at det er laget skriftlig informasjon til foreldre på 15 språk.

– Vi skal fortsette å strekke oss langt, og tilbakemeldingene vi får fra innvandrerorganisasjonene vil være viktig i dugnaden mot koronaviruset, sier statssekretæren.

Statsminister Erna Solberg holdt 15. april en egen pressekonferanse der hun svarte på barnas spørsmål om skolestart. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg holdt 15. april en egen pressekonferanse der hun svarte på barnas spørsmål om skolestart.

Bekymret for elevenes mentale helse

Redd Barna mener det er vel og bra at det er laget veiledere for smittevern, men er bekymret for om skolene er godt nok forberedt på å ivareta elevenes psykososiale helse.

– Alle barn har nå vært gjennom en annerledes periode, og mange kan ha vært redde eller ensomme av ulike grunner. Derfor er det ekstra viktig at skolene forberedes på hvordan barna skal følges opp, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas norgesprogram.

Redd Barna har derfor foreslått at det utarbeides en egen veileder for å ivareta elevene psykososialt.

Statssekretær Johansen sier det er lagt ned mye arbeid for å sikre at elevene skal ha et trygt skolemiljø, i tråd med Opplæringsloven.

Kunnskapsdepartementet har ingen planer om en egen veileder for psykososial oppfølging for resten av skoleåret. Statssekretær Johansen legger til at temaet folkehelse og livsmestring, som innføres i august, skal fremme elevenes psykiske og fysiske helse.

