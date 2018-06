Mener egen hjelpetelefon kan stanse netthetsere

– Jeg tenkte på at jeg gjorde noe galt et par ganger, men jeg klarte ikke å stoppe. Jeg hadde på en måte en idiotisk indre tanke om at det var greit, og jeg unnskyldte det for meg selv, sier mannen NRK har omtalt som «Edderkoppen».

I vår sporet NRK opp den anonyme mannen, som i minst seks år har rundlurt tilfeldige kvinner fra hele landet på internett.

Mannen innrømmet alt, og forklarte at det som startet som en «spennende virkelighetsflukt», eskalerte og kom ut av kontroll:

– Når jeg blir revet med blir jeg veldig manipulativ på nett. Jeg vokste selv ved å tråkke på andre. Det ble en ekstrem form for mobbing, plaging og hets. "Edderkoppen"

– Ønsket noen å snakke med

Mannen mener mange som oppsøker mørkere foraer på nettet utvikler en besettelse, som heies fram av likesinnede.

– De blir tøffere og tøffere fordi folk skriver: «Wow, du er så tøff», og «kjempebra»

– Jeg ble revet med av behovet for å føle at jeg hadde makt. Følelsen varte jo ikke, så da fortsatte jeg bare.

I intervjuet sier han at han skulle ønske at han hadde noen å snakke med, som kunne ha fått ham til å innse at han hadde et problem.

– Det finnes spilletelefoner for avhengige, men ingen tjenester for sånne som meg.

Psykologspesialist Svein Øverland har mange års erfaring med terapi av innsatte i fengsel, og er rådgiver for politiet i nettovergrepssaker. Han understreker at han aldri har snakket med «Edderkoppen», og at han derfor uttaler seg på generelt grunnlag fra erfaring og forskning. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Kan virke forebyggende

Psykologspesialist Svein Øverland, er seksjonssjef ved St. Olav hospital, og har mange års erfaring med terapi av innsatte i fengsel.

Han er rådgiver for politiet i nettovergrepssaker og har skrevet en bok om personforfølgelse.

Øverland sier konkrete hjelpelinjer for andre internettrelaterte problemer, som for eksempel pedofile eller menn som kjøper sex, har en viss effekt.

– Problemet er at når man begynner å miste kontroll, så skjer det gradvis. Å ta kontakt med en slik hjelpeinstans er noe du gjør mens du fremdeles har litt kontroll. Jo mer du kommer inn i et problem, jo mindre kontroll har du, og da har du ikke interesse av å ringe en sånn hjelpelinje.

– Det er mer et forebyggende tiltak enn for folk som er inne i problemet.

– Innsikt gjerne overvurdert

Ifølge «Edderkoppen» var det en lettelse å bli avslørt. Han sier han er sikker på at han ikke kommer til å fortsette med netthetsen.

Øverland understreker at han aldri har snakket med mannen som NRK omtaler som «Edderkoppen», og at han derfor ikke kan uttale seg hans situasjon spesifikt, men sier forskninga viser at anger ikke er noen garanti for at overgrep ikke skjer igjen.

– Generelt kan jeg si at innsikt gjerne er overvurdert i slike saker. Den innsikten, eventuelt angeren du har rett etter at du har gjort noe fælt, særlig når du blir tatt, er det ikke sikkert du har tilgang på seinere når ting blir rolig og faller litt på plass.

Ifølge Øverland er det andre ting som kan si noe om risikoen for om en gjerningsperson faller tilbake til gamle synder:

Om personen har begått annen kriminalitet tidligere

Hvor lenge personen holdt på

Om personen har personlighetsavvik

Om personen har rusproblemer

«Edderkoppen» sier til NRK at han i mange år har visst at hans handlinger en gang ville slå tilbake på ham.

– Nå er det slutt. Jeg er ferdig, sier han.