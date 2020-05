Mener det ikke er mulig å la alle starte på skolen på grunn av plassmangel

Torsdag kommer det ny informasjon om hva som skjer med elever i 5. – 10. klasse, som fortsatt må holde seg hjemme fra skolen.

– Vi ønsker absolutt at resten av ungene nå skal komme tilbake på skolen så fort som mulig, men spørsmålet er hvilke begrensninger smittevernreglene setter. Man har bestemt en gruppestørrelse på 15 for de minste elevene, 20 for dem som er litt større. Hvis vi skal holde oss til det, så er det ikke klasserom nok til å ta inn alle fysisk på skolene nå. Det sier Bjørn Arild Gram, som er leder for KS, kommunenes organisasjon.

På grunn av plassmangel mener han det er umulig for de største barna å komme tilbake på skolen.

Før helgen ble rapporten til gruppen som har fulgt med på konsekvensene av smitteverntiltakene for utsatte barn og unge, publisert. I rapporten kommer det fram at ekspertgruppen ønsker at hele barneskolen (fra 1. til 7. trinn) skulle åpne allerede 20. april.

Det valgte regjeringen ikke å gjøre, og åpnet kun dørene for elever på 1. – 4. trinn.

Ikke fysisk mulig

– Er det mulig at alle elevene kommer tilbake i det hele tatt, med smittevernreglene vi har i dag?

– Med smittevernreglene det er i dag, kan man noen steder ha plass, og derfor har vi bedt om økt fleksibilitet slik at man i de kommunene og områdene hvor det ikke er smitte, og hvor det er fysisk mulighet for det, så bør man kunne ta inn flere unger nå, sier Gram.

PLASSMANGEL: Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, mener plassmangel er en hovedutfordring når skolene skal åpne for de største barna. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Gram mener at de skolene som har mulighet til å åpne, bør kunne få lov til det.

– Alle som har mulighet til å komme tilbake på skolen, bør komme tilbake på skolen, og derfor har vi bedt om økt fleksibilitet og at de kommunene som kan gjøre dette, får den muligheten.

– Er det mulig å få til praktiske løsninger for å åpne allerede på mandag, hvis man er fleksibel og snur seg rundt?

– Jeg tror jo mer tilpassete løsninger man må lage for å få det til, dess mer tid trenger man til å forberede seg. Vi ønsker å gjøre dette så fort som mulig, men å ta alle fysisk inn i klasserom fra mandag, det er ikke mulig, sier Gram.

– Trenger 12 klasserom til

Roar Alvestad er rektor ved Klyve skole i Skien.

Den siste tida, mens skolen har vært åpen for elever i 1. – 4. klasse, har hver elev fått disponere to pulter, slik at de ikke sitter så tett. Om de eldste elevene også kommer, får rektoren et problem.

HAR IKKE PLASS: Hvis Roar Alvestad skal følge kravene om at det skal være en meter mellom alle elever, trenger han ytterligere 12 klasserom på skolen. Foto: NRK

– Det skal være en meters avstand. Hvis jeg drar pultene unna hverandre, har vi ikke plass til 5. – 7. trinn. Da trenger vi 12 klasserom til.

Alvestad tror uteskole for alle halve dagen, uansett vær og vind, må bli løsningen.

– Det haster veldig

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) peker på flere utfordringer ved å åpne skolene for de største barna nå.

– Det var en egen ekspertgruppe som pekte ganske tidlig på at de ønsket å åpne skolene fra 1–7 klasse, og det er jo et ønske vi alle har om å åpne raskest mulig. Men, vi vet også at det er noen praktiske konsekvenser. Så selv om det er smittevernforsvarlig å kunne åpne, så er det noen utfordringer med at vi for eksempel ikke har nok klasserom for å overholde det avstandskravet som er. Derfor har regjeringen valgt at vi trenger en gradvis, trinnvis, kontrollert åpning over tid.

Ropstad forteller at regjeringen i morgen vil komme med informasjon for hva som skjer med elevene i 5.- 10. klasse og videregående skoler.

STILLE: Tomt klasserom på Apalløkka skole. Torsdag blir det klart når de eldste elevene kan begynne på skolen igjen. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Hvor mye haster det å få barna tilbake på skolen, både for sårbare barn og andre barn?

– Det haster veldig. Det er tapt undervisningstid. De får undervisning, men det blir på en helt annen måte. De sårbare barna trenger å møte trygge voksne, så dette haster, sier Ropstad.

Ser ingen grunn til «gradvis» åpning

Mari Trommald, direktøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sier hun ikke ser noen grunn til en åpning som skjer litt etter litt.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal ha en gradvis åpning av et tilbud der man allerede har overreagert, sier hun til NRK.

BØR HA VÆRT TILBAKE: Mari Trommald, direktøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), mener alle barn burde ha vært tilbake på skolen allerede. Foto: Tine Poppe

Hun satt i ekspertutvalget som anbefalte å åpne hele barneskolen (1. til 7. trinn) 20. april.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, er enig med Trommald, og vil ha barna inn straks.

– 27. april åpnet det for 1–4. trinn, men det som har skjedd siden, det er ingenting. Det er tre uker siden vi i Oslo sa at vi skal prioritere overgangselever som trenger stabilitet, trenger å få en god avslutning. Vi har ikke sett fremdrift, sier Thorkildsen til NRK.

LITE FRAMDRIFT: Inga Marte Thorkildsen (SV) mener det har vært lite framdrift å se i planleggingen av åpningen for skolen for de største barna. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Mathilde Tybring-Gjedde (H), leder i utdanningskomiteen på Stortinget, mener alle barn bør begynne så raskt som mulig, men at det må skje først når det er smitteforsvarlig.

– Får vi svar på når de skal få begynne nå?

– Det kommer en plan som skal gi forutsigbarhet. Skolene må være klare, og det må skje raskt så lenge det er smittefaglig forsvarlig, sier Tybring-Gjedde til NRK.

Helt konkret hvordan tiltakene vil se ut, vil bli lagt fram torsdag.