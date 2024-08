Nylig fortalte helsebyråd i Oslo, Saliba Andreas Korkunc (H), NRK om «Prosjekt oppgavedeling», og hvordan dette bidrar til å få langtidsledige i jobb.

Prosjektet har som mål å avlaste sykepleiere og helsefagarbeidere, og gi disse mer tid til å jobbe med oppgavene de er utdannet til.

Stig Berntsen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Helseetaten. Foto: Julia Thommessen / NRK

Dette gjøres ved at langtidsledige settes til å gjøre arbeidsoppgaver som ikke krever utdannelse, som å re senger, vaske medisinsk utstyr og varme mat.

Nå reagerer Fagforbundet kraftig på at Oslo kommune tar æren for å få langtidsledige ut i jobb.

– Det er vanvittig frekt av byrådet å si på TV at de har gitt ansettelse til langtidsledige, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Helseetaten Stig Berntsen. Han mener tvert imot at dette er noe byrådet ikke har villet.

NRK har sett e-postutvekslingen mellom kommunen og Fagforbundet. Det er først etter flere purringer og varsel om søksmål fra Fagforbundet at to langtidsledige som har vært en del av prosjektet får fast jobb.

Flere på midlertidige kontrakter

En tredje langtidsledig skal ha fått avsluttet sin kontrakt samme dag som politikerne skrøt av prosjektet på TV, ifølge Fagforbundet. De tillitsvalgte krever nå jobb til vedkommende.

Byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V) hevdet Oslo kommunes prosjekt var «vinn-vinn» for hele samfunnet» Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Da helsebyråd Korkunc og byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug møtte NRK på Kommunal akutt døgnenhet (KAD) betegnet de prosjektet som en vinn-vinn-situasjon, og håpet flere kommuner ville følge Oslos eksempel.

– Kommunen hadde ikke tenkt å opprette en eneste stilling. Og de hadde heller ikke tenkt at noen av disse skulle forbli i jobb, hevder Berntsen i Fagforbundet.

Ifølge Fagforbundet tilbød kommunen midlertidige kontrakter da prosjektet var ferdig. Fagforbundet mente dette var ulovlig, blant annet fordi arbeidsoppgavene var permanente.

– En sjanse til å vise seg fram

Helsebyråd Korkunc sier nå til NRK at Oslo kommunes hensikt med prosjektet er å gi langtidsledige en sjanse – men understreker samtidig at det ikke er en jobbgaranti.

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) presiserer at Oslo kommunes prosjekt går ut på å gi langtidsledige en sjanse til å vise seg fram. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

– Vanligvis vil kommunen som arbeidsgiver ha mindre sjanse til å ansette disse. Det er dessverre slik det er, og derfor er de langtidsledig, sier han.

Korkunc mener de langtidsledige ikke ville fått mulighet til å vise seg fram uten prosjektet.

– Om Fagforbundet får det som de vil, vil slike prosjekter dessverre ikke vært mulige å gjennomføre, sier Korkunc.

– Mange vil ha jobb

Ifølge helsebyråden er «Prosjektet oppgavedeling» ferdig på Kommunal akutt døgnenhet (KAD) men fortsetter ved et sykehjem og ved tilrettelagte boliger i hovedstaden. Her er de langtidsledige tilknyttet på en slik måte at det vil være vanskeligere for de tillitsvalgte å kreve fast jobb på deres vegne, mener byråden.

– Oslo kommune slår krøll på seg og vil helst ikke ansette noen fast, det er vårt inntrykk, forteller hovedtillitsvalgt Stig Berntsen. Ifølge han jobber mange av de fast ansatte deltid, og dette rammer i høy grad kvinner siden kvinner er i flertall i helseetaten, Hvert år har Fagforbundet flere titalls saker hvor de må kreve økt stillingsprosent eller fast jobb til ansatte i Helseetaten i Oslo.

– Når så mange ønsker å jobbe mer eller få fast jobb lyder det rart når politikerne sier de mangler folk, konstaterer Berntsen.

– Men disse var langtidsledige, er det da rart at kommunen vil teste dem ut litt lenger?

– Disse hadde allerede jobbet i flere måneder. Dessuten har alle faste stillinger i kommunen prøvetid på seks måneder, påpeker hovedtillitsvalgt Berntsen.

Stort behov for helsepersonell

Oslo kommune har som mange andre norske kommuner et stort behov for flere ansatte innen helse og omsorg.

Norge kan mangle så mange som 28.000 sykepleiere i 2035, ifølge tall fra SSB.

Men sykepleiere og faglært helsepersonell brukes også til oppgaver som ikke krever utdanning, blant annet sengevask, støvtørking og kjøkkenoppgaver, viser en kartlegging fra Oslo kommune. Dette var bakgrunnen for «Prosjekt oppgavedeling».