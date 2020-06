Mener borgerlønn kunne begrenset Nav-trøbbel

Selv om antall permitterte i korona-perioden har gått ned, viser tall fra Nav at det i mai var registrert nesten 217.000 som er permitterte fra arbeidet sitt.

Og det er mange som har måttet vente i måneder på forskjellige utbetalinger fra Nav.

VENTER: Marcus Richardsen har ikke fått pengene fra Nav. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Marcus Richardsen er en av de mange permitterte som har ventet i månedsvis på dagpengeutbetalingen. Massasjeterapeuten ved Kolbotn Hudpleie har 80 prosent mindre jobb som følge av koronaen, og håper snart at pengene han har krav på kommer inn på kontoen.



–Jeg er veldig glad for at jeg hadde litt sparepenger, men jeg må tenke grundig over alt jeg kjøper, forteller 27-åringen.

Midlertidig borgerlønn

Da koronakrisen rammet Norge i mars, lanserte doktor i økonomi Sverre Munch og økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo et forslag som minner om borgerlønn, for å lette arbeidet med utbetalinger til de som ble rammet økonomisk av koronaen.

– Vi foreslo at alle skulle få en garantert inntekt: et fast beløp på kanskje 10.000 kroner på kontoen. Dermed ville de som fikk økonomiske problemer som følge av koronapandemien ha en viss inntekt til det praktiske var i orden, sier Moen.

Fortsatt mener Moene forslaget var brukbart.

– Det ville i hvert fall gitt en rask hjelp til mange som fortsatt venter på penger fra Nav, sier Moene.

Den midlertidige borgerlønnen skulle i følge forslaget være valgfritt å motta, og oppgjøret skulle gjøres gjennom skattemeldingen for 2020.

Får støtte, også fra statsråden

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, liker ideen og kunne også tenke seg at en mer varig løsning ble vurdert.

POSITIV: Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg synes dette var et godt forslag, det ville helt sikkert ha hjulpet noe. Hva vi bruker i år på å bekjempe Covid 19 tror jeg ikke man skal være så veldig bekymret for, her er det greit å sløse litt ett enkelt år. Men tenker man mer permanent på å lage robuste ordninger, så må man passe på at det er økonomisk bærekraftig. Men jeg synes dette var et veldig godt forslag i nødens stund, sier Andreassen.

– Folk har vært mer enn tålmodige. Det tror jeg skyldes at det har vært en ekstrem krisesituasjon, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

TÅLMODIGE: arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen skryter av folks tålmodighet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han er svært fornøyd med at Nav endelig har fått på plass ordningen for lønnskompensasjon, som skal gi permitterte full lønn de første 20 dagene.

Men fortsatt venter mange på penger de har krav på fra Nav.

– Vi og Nav har jobbet på spreng med å få mest mulig ut til flest mulig mennesker så raskt som mulig.



Han avviser ikke Munch og Moenes forslag om en garantert inntekt:

–Selv om jeg ikke er tilhenger av borgerlønn generelt, så kan det hende at når vi skal sette oss ned og lære av denne krisa, denne ekstreme situasjonen som har vært, at vi til neste gang kunne trengt en sånn lavterskel-løsning.