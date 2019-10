Mener bomselskapet kan ha brutt loven da kona til ansatt fikk millionkontrakt

– Ferde bør vurdere å si opp kontrakten og lyse ut en ny anbudskonkurranse om dette oppdraget, sier advokat og ekspert på anbud, Marianne Dragsten til NRK.

NRK kunne nylig avdekke at et ektepar fikk være millionleverandør til bomselskapet Ferde uten anbudskonkurranse.

Fra Ferde-ansatt Jonny Bratseth begynte i bomselskapet 1. november 2017 og frem til sommeren 2018, fakturerte han samtidig sin egen arbeidsgiver 1,4 millioner kroner. Så overførte han kontrakten til kona.

Kona fakturerte deretter bomselskapet for totalt 1,1 millioner kroner før selskapet lyste ut kontrakten på ordinært anbud, opplyser bomselskapet til NRK.

Ekteparet fakturerte dermed bomselskapet for 2,5 millioner kroner uten anbud.

Pengene er betaling for at de to har sysselsatt kinesere for å lese av flere hundretusener bilskilt som de norske kameraene ikke greier å lese automatisk.

Bomselskapet Ferde avviser at leveransene skjedde i strid med reglene.

Kinesere har fått flere titusenvis av slike bilder fra det norske bomselskapet Ferde. Bildene er av skilter maskinene ikke greier å lese automatisk. Foto: Ferde

Svarer ikke på kritikken

Advokat og anbudsekspert Marianne Dragsten har fått tilgang til sentrale dokumenter i saken fra NRK.

Hun mener at leveransene fikk fortsette for lenge uten anbud, og at Bratseths kone fikk en fordel hun ikke skulle hatt gjennom å etablere seg som leverandør til Ferde utenom en ordinær anbudsprosess.

Verken Jonny Bratseth eller hans kone ønsker å kommentere saken overfor NRK.

Heller ikke Ferde vil stille til intervju om saken. Konfrontert med kritikken fra anbudseksperten om at kontrakten bør sies opp, skriver kommunikasjonssjef Marit Husa dette i en e-post:

– Vi vil avvente selskapskontrollen og styrets gjennomgang av sakskomplekset, da vi anser dette for en mer egnet arena for gjennomgang av sakens faktiske og juridiske problemstillinger.

I en e-post skriver også juridisk direktør Leiv Olav Sunde at valget om å akseptere kona til Jonny Bratseth som leverandør til Ferde, var et valg som andre i Ferde tok:

– Dette hadde Bratseth ingen som helst befatning med, skriver Sunde.

Kona vant konkurransen

Det begynte i november 2017, da bomselskapet Ferde ansatte Bratseth, som hadde vært leverandør av slike tjenester siden 2005.

Bratseth fortsatte som leverandør etter at han ble ansatt, fra november 2017 og til sommeren 2018. Da overdro han kontrakten til kona, som fortsatte å fakturere Ferde.

Først i januar i år kunngjorde Ferde en anbudskonkurranse om oppdraget. Etter at fem tilbud var vurdert opp mot hverandre, var konklusjonen klar mai i år:

Bratseths kone hadde det gunstigste tilbudet.

Kunne vært stoppet før

Anbudsekspert Marianne Dragsten mener at det gikk galt allerede da Ferde ansatte Bratseth uten å si opp kontrakten med ham umiddelbart.

I kontrakten, som NRK har innsyn i, går det frem at Ferde kunne ha sagt opp avtalen med seks måneders varsel. På denne bakgrunn uttaler Dragsten:

Marianne Dragsten er advokat og ekspert på reglene om offentlige anskaffelser. Foto: Vaar Law Advokatfirma

– Avtalen skulle vært avsluttet så raskt han ble ansatt i Ferde, og det skulle samtidig ha vært iverksatt en anbudskonkurranse.

Dersom Ferde hadde sagt opp avtale med Jonny Bratseth og lyst ut en anbudskonkurranse allerede da han ble ansatt i november 2017, kunne en ny leverandør vært på plass allerede i mai ifjor.

Men i stedet fortsatte Bratseth å levere tjenester til Ferde uten konkurranse. Frem til Bratseths kone sommeren 2018 overtok kontrakten med Ferde. Til sammen leverte de to tjenester verdt minst 2,5 millioner kroner uten anbud.

– Ulovlig direkteanskaffelse

– Hadde Bratseth lov til å overdra kontrakten med Ferde til sin kone?

– Nei. Man kan ikke overdra en kontrakt med det offentlige uten at det blir vurdert i henhold til reglene om offentlige anskaffelser. Dette mener jeg er en ulovlig direkte anskaffelse.

– Er det mer problematisk at personen han overdro kontrakten til, var hans kone?

– Det er mer problematisk, for der er det såpass tette bånd at man kan snakke om inhabilitet, sier Dragsten.

Hverken Bratseth eller hans kone ønsker å kommentere kritikken.

Juridisk direktør i Ferde, Leiv Olav Sunde, skriver i en e-post til NRK at de er uenige i at selskapet hadde plikt til å si opp avtalen med Bratseth med en gang han ble ansatt i selskapet.

– Vi mener at regelverket gir fleksibilitet til å ha en praktisk og forsvarlig styrt avvikling av kontrakten, skriver Sunde.

Han mener overføringen av kontrakten til kona ikke er problematisk.

– At innehaver av Bratseth e-commerce inngikk en avtale med Unitel Bratseth Services om en overdragelse er i utgangspunktet ikke noe Ferde har noe med, det må anses som et forhold mellom de to selskapene. Ferdes rolle kommer inn først når Ferde aksepterte endringen på leverandørsiden.

Da Bratseths kone leverte tilbud i anbudskonkurransen hun vant i mai år, var hun allerede leverandør til Ferde.

– Det kan ha vært virket konkurransevridende, sier anbudsekspert Marianne Dragsten.

Hun forklarer:

– I utgangspunktet har man en naturlig fordel i konkurranser som eksisterende leverandør. Grunnen til at dette likevel er problematisk er at hun har kommet i den posisjonen i strid med regelverket.

Verken Ferde, Bratseth eller kona svarer på denne delen av kritikken fra Dragsten.

– Resultatet ville vært det samme

I en e-post viser juridisk direktør i Ferde, Leiv Olav Sunde, til at alle de fem bomselskapene lyste ut en nasjonal konkurranse om bildegjenkjenning på Doffin.

Ifølge Sunde åpner anskaffelsesforskriften § 28-1 bokstav a for at Ferde kunne fortsette å handle med Bratseths kone, da hun fikk kontrakten overdratt fra mannen.

– Bestemmelsen gir uttrykk for et prinsipp om at endringer på leverandørsiden for offentlige kontrakter som følge av omstruktureringer på leverandørsiden skal være tillatt, uten at det må gjennomføres som en ny anskaffelse, hevder Sunde.

Dragsten er uenig:

– Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i et tilfelle hvor kontrakten som utgangspunkt ikke var konkurranseutsatt.

Til dette svarer Sunde at da Bratseths kone overtok kontrakten, var Ferde uansett allerede i gang med å foreberede anbudskonkurransen, som Bratseths kone senere vant.

Sunde mener derfor at uenigheten mellom han og Dragsten ikke er vesentlig:

– Uavhengig av uenigheten om anvendelsen av bestemmelsen, ville resultatet vært det samme, fordi forberedelsene til den nye anbudskonkurransen allerede pågikk. Så rent praktisk ville ikke situasjonen vedrørende kontrakten blitt endret. Kontrakten med Unitel Bratseth Services ble sagt opp noen måneder etter overføringen.