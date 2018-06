– Nå blir det flere ansatte per barn i barnehagene. Jeg er glad for at KrF får fullt gjennomslag for å finansiere bemanningsnormen i barnehager for høsten 2018, sa finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti i går.

FORNØYD: KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, mener partiet har fått fullt gjennomslag for bemanningsnorm i barnehagene – og vil jobbe for flere budsjettkroner til neste år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ropstad siktet til enigheten om revidert nasjonalbudsjett der det ble avsatt 100 millioner kroner i år og de to neste årene for å sikre en minimumsbemanning i barnehagene.

I radioprogrammet Politisk Kvarter i morges møtte imidlertid Ropstad motstand fra flere av opposisjonspartiene. Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, mener 100 millioner kroner ikke er i nærheten av å dekke det reformen faktisk koster å gjennomføre.

AMBISIØS: SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, mener 100 millioner kroner er puslete og vil ha en milliard ekstra til barnehagene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Det kommer til å utfordre kommunebudsjetter, det kan gå utover andre tilbud, og vi ser også at mindre private barnehager er bekymret for om de kommer til å klare det, sa Kaski.

Også Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud var kritisk. Hun viste til at kommunenes interesseorganisasjon KS har beregnet at barnehagenormen vil koste over 600 millioner kroner på helårsbasis.

– Da sier det seg selv at 100 millioner kroner nå er veldig lite. Det trengs mer nå i høst, sa Aasrud.

Antyder mer penger i 2019

Ropstad i KrF sa de 100 millionene som er avsatt årlig de tre neste årene bare er starten på finansieringen av bemanningsnormen.

– Jeg er enig med SV og Ap i at denne reformen blir krevende for kommunene i årene som kommer. Derfor har vi vært opptatt av at finansieringen i 2019 og 2020 skal bli bedre, sa han.

På Stortinget i går ble det da også fattet vedtak som peker i den retning:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlige og private barnehageeiere, (...). Planen skal innrettes med sikte på en rettferdig fordeling mellom kommunene og bærekraftig økonomi i de små private barnehagene ved innføring av normen.

FORSTÅR IKKE: Finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet mener KrF motsier seg selv i vedtak på Stortinget om finansiering av barnehagenormen. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Aasrud fra Arbeiderpartiet mente på sin side at nettopp dette vedtaket stiller de 100 millionene som ble vedtatt i går i et litt merkelig lys:

– Vi skjønner ikke hvordan disse 100 millionene kan dekke det forslaget de selv var med å vedta noen timer tidligere, sa Aasrud.

KS ser økt behov

FORVENTER MER: Områdedirektør Helge Eide i KS mener barnehagenormen må fullfinansieres av staten fra og med 2019. Foto: Kathrine Mørkved / NRK

Også kommunenes organisasjon KS forventer mer penger i årene som kommer:

– En finansiering på 100 millioner kroner årlig er et skritt i riktig retning, men i seg selv ikke tilstrekkelig for å oppfylle bemanningsnormen i barnehagene, uten at det går ut over andre tjenestetilbud i kommunene sier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS i en pressemelding.

Ifølge KS vil den nye bemanningsnormen kreve om lag 500 nye årsverk, hvorav de fleste må være barnehagelærere (og ikke ufaglærte) for å oppfylle kravene til antall pedagoger.

Dette vil ifølge KS koste drøyt 600 millioner kroner årlig for de kommunale barnehagene. I tillegg vil det koste 300 millioner kroner til dersom de private barnehagene skal kompenseres direkte for bemanningsnormen.

– At storting og regjering nå ønsker å løse noen av utfordringene er positivt, men at det er forhandles om dette fra budsjett til budsjett skaper en uforutsigbar situasjon for alle barnehageeiere. Vi håper at det kan skapes en endelig sikkerhet for finansieringen når statsbudsjettet for 2019 vedtas, sier Eide.