Mener bærbare panservernvåpen er overraskende effektive

Tårnet på en ødelagt stridsvogn tidlig under angrepet på Ukraina. Vi vet ikke hvilket våpen denne ble utsatt for. Men ammunisjonen som er lagret i tårnet på de russiske stridsvognene gjør dem utsatt for selv lette, bærbare panservernvåpen, mener en militær ekspert.

Foto: VYACHESLAV MADIYEVSKYY / Reuters