Mener Arbeiderpartiet må ta folks innvandringsfrykt på alvor

Fire-årsdagen ble den siste han feiret i Teheran før familien flyktet til Norge i 1987 Foto: privat

– Når vi ikke håndterer innvandring og integrering godt nok, går det ut over arbeiderklassen. Derfor må vi ta de bekymringene de har om disse temaene på alvor. Vi må aldri overlate styringen til høyrepopulistene, sier Arbeiderpartiets innvandringspoltiske talsmann.

I fjor høst ble Masud Gharahkhani valgt inn på Stortinget. Der fikk han i oppgave å lede arbeidet med å foreslå ny innvandrings- og integreringspolitikk for Arbeiderpartiet.

Da kommer hans egen erfaring som flyktning godt med.

– Å lære norsk fort var viktig for meg og foreldrene mine. Jeg hadde lærere som tok ansvar for det faglige, men som også fulgte meg opp etter skoletid.

Litt av den erfaringen jeg tar med meg er hvor viktig det er å ha et lokalsamfunn som stiller opp, sier han.

«Lille Maradona»

Fem år gammel kom han til Norge som flyktning fra Iran. Begge foreldrene hadde vært aktive i den iranske revolusjonen. Etter sju måneder på asylmottak flyttet de til den lille bygda Skotselv utenfor Drammen.

– Fordelen med å vokse opp et sånt sted var at du ble Masud fra Kopperud, og ikke Masud fra Teheran, sier han.

Av fotballtreneren gikk han bare under kallenavnet «lille Maradona»

– Mest fordi jeg var rund og hadde litt eksotisk utseende, presiserer han.

«Vasker doen med tannbørsten»

Oddny tar imot på tunet Foto: Gry Haugsbakken

En av dem som har betydd mye for ham er Oddny Brekken Yttri.

Den pensjonerte læreren tar imot med en god klem på gårdstunet. Latteren sitter løst når de deler minner over ferske horn og hjemmelagd syltetøy.

– Jeg husker en liten og forsiktig gutt. Du kunne ikke så godt norsk med det samme og var nokså stille i starten, forteller Oddny:



– Noe av det første du sa var: «Mona er dum. Hun vasker doen med tannbørsten»

– Mona er søsteren min. Vi er gode venner nå, ler Gharahkhani.

Han omtaler Oddny som en bonusmor; en dyktig lærer som så ham, ga ham selvtillit og mulighet til å kunne lykkes:

– Jeg har vært så heldig med så mange bra mennesker, sier han.

Læreren Oddny ble viktig for at Masud skulle finne seg til rette i Norge Foto: Gry Haugsbakken

– Du har vært heldig med valg av foreldre, for dere ville bli integrert, svarer Oddny. Hun forteller at som lærer har hun opplevd det motsatte.

«Streng og rettferdig asylpolitikk»

Det var først da Masud Gharahkhani ble lokalpolitiker i Drammen at han forsto at ikke alle flyktninger blir like godt integrert som ham og familien.

Han kaller migrasjon en av vår tids store utfordringer.

Selv har han blitt anklaget for å drive Frp-politikk, og har også blitt kritisert i egne rekker for å foreslå for streng asylpolitikk.

I stedet for asylinnvandring over grensen, mener han Norge bør ta inn noen kvoteflyktninger og gi raus hjelp til nærområdene. Han vil også stramme inn på familieetablering, og sette fotlenke på asylsøkere med barn dersom de får avslag og det er fare for at de stikker av, som et alternativ til fengsling på Trandum.

Han omtaler det som «strengt og rettferdig», og er uenig i at det er Frp-politikk:

– Jeg vil beskytte asylinstituttet og gjøre det bærekraftig for fremtiden. Frp mener derimot at det ikke er viktig med asylinstituttet. De sier de vil hjelpe flyktningene der de er, men har vist det motsatte ved kutt i bistanden, poengterer han.

– Kan ikke tenke på om jeg selv ikke ville fått bli

Det siste året har han besøkt 17 fylker for å lytte til grasrota. Han reiser til de to siste før innstillingen fra migrasjonsutvalget skal være klar innen første oktober.

Han er allerede overbevist om at små steder lykkes best i å få flyktninger ut i arbeid og utdanning, og mener det er feil å videreføre dagens politikk der de største kommunene bosetter flest.

Masud Gharahkhanis familie fikk beskyttelse i Norge på 1980-tallet. Arbeiderpartipolitikeren er usikker på om de hadde fått bli med hans egne forslag til innstramminger.

– Om vi hadde fått det nå, vet jeg ikke. Jeg kan ikke tenke slik. Jeg må tenke på hva som er nødvendig, sier Gharahkhani.