Mener «Exit» ikke skildrer norsk finansmiljø

En tv-serie fra Oslos finansverden der det hores, drikkes, juges og slåss. Den nye NRK-serien «Exit» vekker oppsikt og første episode er snart sett av 700.000.

– Gjør vondt å se

De fire hovedpersonene har tjent store penger og har fått seg det de ønsker både når det gjelder penger, karriere og familie. Nå kjeder de seg og jakter på spenning i form av blant annet vold, narkotika og prostituerte.

Serieskaperne sier det som skjer så absolutt har rot i virkeligheten, mens andre sier det er umulig å kjenne seg igjen.

Trygve Hegnar sier dop og kvinneforakt ikke er gjengs i finansnæringen. Foto: Aud Darrud / NRK

– Jeg har kommentert finansnæringen i 50 år. Jeg tenker ikke på luksusprostituerte, dop, kvinneforakt og menn som ikke liker barna sine når jeg ser på denne næringen. Det de skildrer i tv-serien er karikert og urimelig. Det gjør vondt å se det, sier redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.

Han mener serien viser et kjeltringmiljø som ikke er representativt for dem som jobber med finans.

De fire mennene i serien forsyner seg med det de vil ha og gjør akkurat som de vil. Foto: NRK

– Å forgude seg selv litt

Han får noe motbør fra bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea. Hun sier hun kjenner igjen noen trekk og egenskaper hos visse menn, selv om hun også mener de fire hovedpersonene i «Exit» ikke kan kalles representanter for bransjen.

– Men jeg kjenner for eksempel igjen selvfokuset, de veldig spisse albuene. Det å nesten forgude seg selv litt når man har klart å skaffe seg så mye penger. For noen betyr det enormt mye å vise at de har mye penger, sier hun.

Thina Saltvedt sier hun blant kjenner igjen de spisse albuene. Foto: Marit Kolberg / NRK

Saltvedt mener det også er noe kjent ved hvordan de behandler familiene og konene sine. At de selv skal først frem, mens andre får vike.

– Jeg har sett sånne trekk, sier hun.

– Hegnar, er dette helt fremmed for deg?

– Nei, ikke helt. I denne bransjen blir nok albuene litt spissere, men det finnes også i veldig mange andre næringer. Dessuten er det ikke så lett å tjene så mange penger som det kan synes i denne serien.

TRAILER: Exit (19:80 @ Trailere 2019) Du trenger javascript for å se video.

Har fått flere historier

Produsent Petter Testmann-Koch sier de har fått mange henvendelser fra folk i finansbransjen som gjerne vil fortelle sine historier, hvis det blir laget flere sesonger av tv-serien.

– Så jeg er trygg på at dette miljøet eksisterer, men dog i en liten fraksjon. Vi skjærer ikke hele finansbransjen over en kam her, presiserer han.

Hegnar sier også at han tror dette miljøet finnes hvis man leter etter det han kaller noen selvbevisste gærninger. Han sier det i alle næringer finnes folk som gjør noe galt.

– Jeg håper ikke at folk tror dette er gjengs for finansbransjen. Det har heller aldri vært vår intensjon, avslutter produsent Testmann-Koch.