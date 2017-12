Mener 35-åring angrep sju kvinner: Tatt av politiet etter flere måneder

De siste hendelsene skjedde lørdag 2. desember. Da ble to kvinner overfalt ved Triaden storsenter på Lørenskog.

Robert Flisen, straffesaksansvarlig ved Lørenskog lensmannskontor sier til NRK at en 35 år gammel polsk statsborger ble pågrepet i «umiddelbar nærhet» til åstedet. Mannen ble pågrepet etter at en kvinne ringe politiet med beskrivelser av mannen.

– Hun fortalte at skal ha tatt tak i henne, løftet henne og tok tak i rumpa hennes, før han løp, sier Flisen.

Politiet knytter den samme mannen til to voldtektsforsøk og flere tilfeller av seksuallovbrudd i området de siste månedene.

Unge kvinner

Etter pågripelsen ble mannen varetektsfengslet, med full isolasjon og brev- og besøksforbud. Fengslingen ble forlenget i ytterligere fire uker onsdag.

Fra april til november i år har politiet etterforsket to voldtektsforsøk og tre tilfeller av seksuelle overfall der kvinner har blitt overrumplet av en ukjent mann og utsatt for voldtektsforsøk og seksuelle overfall.

Overfallene i desember er de to ferskeste tilfellene, og har resultert i at mannen nå er siktet for totalt syv forhold.

Modus og beskrivelsen av gjerningsmannen i sakene er den samme, ifølge politiet. De fornærmede har forklart at mannen har klådd og forsøkt å rive av dem klærne. Når ofrene har kjempet tilbake, har mannen løpt fra stedet.

Fem av de fornærmede kvinnene er i slutten av tenårene. De to siste kvinnene er i 30-årene. Overfallene har skjedd på kvelds- og nattetid i helgene i og rundt Lørenskog.

Forsvarer Bjørn Philipson ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Knut Øyvind Hagen / NRK

Politiet sikret seg gode overvåkingsbilder av gjerningsmannen som de delte med pressen og på internett, men til tross for dette var det ingen som gjenkjente mannen, og politiet sto lenge uten spor i etterforskningen.

I avhør har mannen blitt konfrontert med bildene.

– Han har erkjent et tilfelle av seksuell handling med noen som ikke har samtykket basert på bildebevisene, sier Flisen til NRK.

Brev- og besøksforbud

Den siktede mannen er en 35 år gammel polsk håndverker. Ifølge politiet har mannen bodd i Norge en stund, men er ikke registrert med noe fast adresse. I hjemlandet har han ifølge politiet kone og barn.

Politiet mener det er fare for at mannen forsøker å dra fra Norge om han ikke holdes i varetekt. Politiet har denne uken avhørt vitner og fornærmede. Flisen sier det gjenstår noe etterforskning før en tiltale er klar.

– Vi har blant annet innhentet en del trafikkdata og data fra basestasjoner som skal analyseres, sier Flisen.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, Bjørn Philipson. Philipson har vært i kontakt med sin klient, men sier det er ikke er aktuelt å kommentere saken i media på det nåværende tidspunkt.