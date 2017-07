Meldte «Mannegruppa Ottar» sine Utøya-vitser til PST

Den lukkede Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar» har tidligere fått kritikk for hetsende innhold, blant annet mot unge kvinner.

Nå prøver medlemmer i gruppen å tulle med terrorangrepet på Utøya, 22. juli 2011.

NRK har fått tilsendt skjermdumper som viser innholdet av «vitsene». På årsdagen etter terrorangrepet deles bilder av terroristen, Utøya og maskingevær, sammen med tekster som forsøker å spøke med drapene.

Et av ordene som brukes er «svømmeskole».

I skrivende stund har «Mannegruppa Ottar» over 53.000 medlemmer. I beskrivelsen på Facebook står det at gruppen kun er for menn, og at det er fritt frem for «upolitisk korrekt humor» og vitser man ikke våger å legge ut på egen Facebook-profil.

Varslet PST

Lisbeth Kristine Røyneland, leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli, er ikke overrasket over «vitsene».

– Vi har opplevd lignende situasjoner tidligere, blant annet var det en voksen mann som kalte Utøya for «et jaktterreng», sier Røyneland.

Lederen ble svært opprørt over å se innholdet i Facebook-innleggene. Søndag kveld varslet støttegruppen Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Man vet jo aldri. Ekstremisme begynner alltid i det små. Jeg blir ordentlig skremt og sint når jeg ser sånt som dette, sier Røyneland.

PST bekreftet til NRK at de har mottatt varsler om innleggene i «Mannegruppa Ottar». Ifølge PST inneholder ikke innleggene trusler, og de kommer derfor ikke til å gjøre mer nå.

TRØST: Lisbeth Kristine Røyneland og Mani Hussaini gir hverandre en klem under seksårsmarkeringen på Utøya, 22. juli i år. Statsminister Erna Solberg, leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre og Natos generalsekretær var også tilstede. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Oppleves som sterkt krenkende

Røyneland mener innleggene beviser hvor viktig det er å fokusere på 22. juli-senteret og læringssenteret på Utøya.

– Det er utrolig viktig å lære ungdom om demokrati og om verdiene våre. Og så må vi alltid løfte opp debatter om ekstremisme, uansett hvilken retning det handler om.

– Har du noe du vil si til de som har publisert eller likt innhold som dette?

– Når du legger ut ting på nett, så tror du kanskje at du bare har en skjerm foran deg. Men det er mennesker av kjøtt og blod som leser dette. Som etterlatt etter 22. juli oppleves dette som sterkt krenkende, sier Røyseland.

Hun mener også det er trist om noen gjør dette for oppmerksomhetens skyld.

– Hvis noen har trang til å få oppmerksomhet, så finnes det andre gode fellesskap å få det til i.

Mener de bør kastes ut

AUF-leder Mani Hussaini mener Utøya-innleggene i «Mannegruppa Ottar» bør slettes og at de som har delt innholdet bør kastes ut av gruppen.

– Jeg blir både sint og trist. Det er forkastelig at dette publiseres. Det er ufattelig respektløst overfor dem som mistet noen eller som overlevde den 22. juli, sier han.

Hussaini kan ikke huske å ha sett lignende språkbruk tidligere.

– Dette er noe av det mest skremmende jeg har lest. Mange mennesker er i dyp sorg etter 22. juli. Det er rett og slett forkastelig at voksne mennesker synes det er morsomt.

AUF-lederen mener at de som har publisert «vitsene» bør stå frem med fullt navn i offentligheten.

– Man skal få være morsom, og jeg er tilhenger av en bred tolkning av ytringsfriheten. Men det er noe som heter folkeskikk. Hvis man virkelig mener at dette er morsomt bør man våge å si det offentlig.

Vil ikke slette postene

Kay Erikssen, administrator for Facebook-gruppen, sier at han ikke er overrasket over telefonen fra NRK.

– Dette er et problem som vi har hvert år, spesielt rundt 22. juli. Det skjer ikke bare hos oss, men på internett generelt, sier Erikssen.

Han understreker at han personlig ikke synes innleggene om Utøya er morsomme, men vil hverken slette «vitsene» eller kaste medlemmer ut av gruppen.

– Når dere har dette problemet hvert år, hva gjør dere med det?

– Vi følger norsk lov, og så lenge innleggene ikke bryter med loven kan vi ikke gjøre noe. Jeg tror de aller fleste i Norge mener at det utenfor å spøke om Utøya, for å være helt ærlig. Men sånn som reglene for gruppen er nå, så får vi ikke gjort noe.

– Så du mener ikke at dere har et moralsk ansvar for å hindre at støtende innhold blir spredt?

– Til en viss grad, hvis det bryter med norsk lov eller med Facebook sine retningslinjer.

Erikssen sier at gruppen er opptatt av å bevare ytringsfriheten til medlemmene. Men han vil oppfordre alle til å tenke seg om før de publiserer støtende vitser på Facebook.

– For det er faktisk mennesker der ute som har vært gjennom litt av hvert, sier han.

– Vi gjør mye bra

Dette er ikke første gang «Mannegruppa Ottar» får kritikk. Tidligere har det blant annet handlet om hets mot kvinner, hevnporno og rasistiske vitser.

Men Erikssen mener at gruppen har fått et ufortjent dårlig rykte.

– Det er ikke et mål for gruppen å være kontroversiell. 99.9 prosent av innholdet vårt er helt ok. Men det er gjerne de siste 0.1 prosentene som kommer i media, i alle fall nå om sommeren når det er lite å skrive om.

NRK har forsøkt å kontakte en av personene som har delt en av vitsene i gruppen, men denne personen vil ikke stille til intervju.