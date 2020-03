– I Sør-Norge blir det knallvær hele helgen. Det blir lite vind og mye sol, sier statsmeteorolog Bente Wahl.

Det fine været kan føre til at flere ønsker å være ute i helgen. Overlege Siri Helene Hauge ved FHI, synes det er helt greit, så lenge man holder avstand.

– Folk kan og bør absolutt gå ut i det fine været. Risikoen for å bli smittet er mindre utendørs, men man bør likevel holde avstand til andre folk for å unngå smitte, sier Hauge.

Hun sier det er viktig å gå ut, spesielt i disse dager hvor det meste er stengt.

– Det er sunt, både for den psykiske helsen å få kommet seg ut av huset, i tillegg til at det er godt for kroppen å få beveget seg.

Tiltak som gjelder befolkningen generelt Ekspandér faktaboks Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.

Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.

Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.

God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.

Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.

Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.

Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før. Kilde: FHI

GÅ UT, MEN HOLD AVSTAND: Overlege i FHI, Siri Helen Hauge, sier man absolutt bør ta turen ut i det fine været hvis man kan. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dette gjelder for de i hjemmekarantene Ekspandér faktaboks Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene: Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.

Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.

Skal ikke ta offentlig transport.

Skal ikke gå på jobb.

Dere som bor sammen kan omgås normalt.

Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.

Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig. Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart. De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer. Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb. Kilde: FHI

Dette gjelder for de i hjemmeisolering Ekspandér faktaboks De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering: Skal ikke gå ut.

Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.

Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Hjemmet bør rengjøres hyppig.

Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.

Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk. Kilde: FHI

Vilde Berstad, Julie Håland og hunden Charlie er på vei opp i byfjellene i Bergen.

– Vi må jo få trening og litt luft. Vi vil jo ikke gro inne, særlig ikke i dette været, sier de.

VIL IKKE GRO INNE: Vilde Berstad, Julie Håland og hunden Charlie på vei opp i byfjellene i Bergen, som er en populær gåtur. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Vil telle folkemengden

Byrådslederen i Bergen frykter at mange vil trekke ut i finværet.

– Folk har vist solidaritet og holdt seg hjemme. Men når solen skinner i Bergen vil alle ut. Det vil være færre ute nå enn vanlig nå enn vanlig, men jeg er litt bekymret for turområder slik som Fløien, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Kommunen kan se om det er store folkemengder samlet, basert på sim-kort, slik de gjorde under sykkel-VM.

– Er det mange samlet på ett sted, kan vi sende SMS til folk direkte om å spre seg, eller gå hjem. Det vil vi gjøre om det er behov for det, sier byrådsleder Roger Valhammer.

BEKYMRET: Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer ber folk holde avstand til hverandre om de er ute i helgen. Blir det for mange samlet på et sted, kan kommunen be dem dra hjem i en tekstmelding. Foto: Øyvor Bakke / NRK

Spådde mild vinter: – Det har sjeldent stemt bedre

I januar spådde klimaforsker Erik Kolstad og kollegaene hans ved NORCE og Bjerknessenteret, at det kan bli mildt og vått frem til slutten av mars.

– Det har sjeldent stemt bedre. Det er veldig kjekt. Ikke minst fra forskningsperspektiv lærer vi mer om hvordan modellene fungerer i virkeligheten, sier klimaforsker og leder for forskningsprosjektet Seasonal Forecasting Engine, Erik Kolstad.

Han sier det har vært en veldig spesiell vinter.

– I Bergen var det ingen døgn med snittemperatur under null grader. Det har aldri blitt målt siden målingene på Florida startet på slutten av 50-tallet.

ALDRI BLITT MÅLT FØR: I Bergen var det ingen døgn med snittemperatur under null grader. Det har aldri blitt målt før. Foto: Therese Pisani / NRK

Han sier det er normalt at det er liten sammenheng mellom det som skjer om vinteren og det som skjer påfølgende vår.

Våren kan bli varmere enn normalt

De bruker syv modeller, inkludert deres egen, som sannsynlighetsbasert varsel. Det sier for eksempel hvor stor sannsynlighet det er for at den kommende tremånedersperioden blir blant de varmeste sammenlignet med de siste 25 årene.

LITEN SAMMENHENG MELLOM VINTER OG VÅR: Klimaforsker Erik Kolstad, sier det er liten sammenheng mellom det som skjer om vinteren og det som skjer påfølgende vår. Foto: Andreas Graven

I begynnelsen av hver måned gjøres det en ny simulering.

Det nyeste varselet indikerer at våren blir en del varmere enn det som har vært normalt de siste 25 årene, sier Kolstad, og legger til at våren er lang.

– Det betyr at inni der kan det være lange, kalde perioder. Men i gjennomsnitt blir det varmt, ifølge modellene.

Det er ikke meldt særlig mer nedbør enn normalt, sier han.

– Sånn sett skiller den seg litt fra vinteren, der var det meldt og ble mer nedbør enn normalt. Det er håp i sikte.

EN AV MODELLENE: Det nyeste varselet indikerer at våren blir en del varmere enn det som har vært normalt de siste 25 årene. Referanseperioden er 1993–2016. Foto: Skjermdump

Snø og vind i Nord-Norge

I Nord-Norge er det ikke meldt like solfylt vær i helgen. Her er det meldt en del snø og snøbyger, sier Wahl.

– Nordland får litt bra vær innimellom på lørdag, og Øst-Finnmark kan også få litt fint vær, men det er generelt en del vind og snø i nord.

På søndag er det også meldt litt mer skyer på Vestlandet i ytre strøk. Wahl sier det ventes sørvest sterk kuling og nedbør vest for Nordkapp. Det blir som sludd og regn i ytre strøk, fordi det blir mildere, sier hun.