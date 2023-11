Meldinger om jordskjelv i Nordland

Skjelvets episenter skal være rundt 20 kilometer fra Glomfjord, ifølge USGS.

Arne Lilleseter bor i Glomfjord og kjente skjelvet godt forteller han NRK.

– Jeg satt ved datamaskinen og det begynte å buldre og riste kraftig. Så kraftig at skjermen faktisk rista. Det varte mellom et halvt og et minutt.

– Ble du redd?

– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde og når det begynte å bli skikkelig kraftig så var jeg litt nervøs og lurte på hva det var som skjedde, men så tenkte jeg at det måtte være et jordskjelv.

Politiet fikk flere telefoner

Operasjonsleder Yngvar Fredriksen hos politiet i Nordland forteller til NRK at de har fått flere telefoner fra folk som merket jordskjelvet.

Også på politihuset i Bodø kunne de merke skjelvet.

– Like før klokka tre begynte det å vibrere i pultene som vi sitter ved, og lurte på hva det var. Vi trodde først det var ventilasjonsanlegget, men så begynte telefonen å ringe, sier Fredriksen til NRK.

Det foreløpig ikke kommet meldinger til politiet om at skjelvet har forårsaket skader.

Også det europeiske jordskjelvsenteret EMSC bekrefter at det gikk et skjelv i området klokka 02.50.