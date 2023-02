Melding om skyting mot bil på Furuset i Oslo

– En person er pågrepet på Romerike i en bil som vi mener er involvert i denne saken. Politiet har sikret spor som knytter vedkommende til hendelsen. Han er ikke skadet. Han vil bli kjørt til sentralarresten i Oslo, skriver politiet på Twitter.

Mannen, som er i 40-årene, er siktet i saken.

– Han er pågrepet i en alvorlig straffesak. Han vil få muligheten til å forklare seg, sier Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder i Oslo-politiet.

Han sier at de fikk mange nødtelefoner fra folk som både hadde sett og hørt at det ble avfyrt skudd mot en bil.

Bilen det ble skutt mot kjørte fra stedet, mens en annen bil kjørte i ukjent retning. Det er ikke kjent hvor mange som har vært involvert i hendelsen.

Foto: ANDREAS DE BRITO JONASSEN / NRK

En person får behandling for skuddskader på sykehus. Personen er ikke alvorlig skadd, sier innsatsleder til pressen på stedet.

– Vi er i kontakt med en person på et sykehus som har skader som er forenlige med at han har vært involvert i hendelsen. Han er bevisst, og politiet jobber med å finne ut hvilken rolle han har hatt i saken, sier Hekkelstrand.

Mannen skal ha oppsøkt sykehuset selv.

Politibiler utenfor akuttmottaket på Ahus tirsdag kveld. Foto: Andreas De Brito Jonassen / NRK

Tauet inn en Tesla

På Twitter skriver politiet at de har undersøkt en Tesla som stod i nærheten på parkeringsplassen. De tror at denne kan ha vært involvert i saken, og har derfor tauet den inn for ytterligere undersøkelser.

Det kan også være at det er en tredje bil involvert. Den er ikke funnet ennå, sier Hekkelstrand.

Foto: Annika Byrde / NTB

Det var ifølge politiet mange personer på parkeringsplassen da skytingen skjedde.

– Men vi har ingen opplysninger om at det ble skutt mot uskyldige eller tredjepersoner, sier Hekkelstrand.

Politiet deler siste nytt om Furuset-skytingen Du trenger javascript for å se video.

Stilte seg ved utfartsårer

Politiet stilte seg opp ved utfartsårer ut av Oslo i søket etter biler. Et titalls patruljer skal være involvert.

– Vi har hatt veldig store ressurser i bruk for å lokalisere de to bilene, sier Hekkelstrand.

Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi undersøker videoovervåkning, snakker med vitner og undersøker andre kanaler som vi har, for å finne ut hvem som har vært involvert, sier Hekkelstrand.