Melding om skudd på Torshov i Oslo – politiet søker etter to biler

– Melding om avfyrt skudd på Torshov. Vi er på stedet med mye politi.

Det skriver politiet i Oslo på Twitter klokken 20:26.

Det er mulig at det ble skutt fra en bil mot en annen, skriver de videre.

Politiet har senere oppdatert Twitter med at de ser etter «to aktuelle biler» som skal ha kjørt fra stedet kort tid etter hendelsen.

Ikke funnet skadde personer

Operasjonsleder Guro Sandnes sier til NRK de fikk inn de første meldingene om hendelsen klokken 20:18.

– Det var mange som ringte oss om at de hørte flere smell i området rundt Torshovgata.

På Twitter står det at politiet foreløpig ikke har funnet noen skadde personer.

Det aktuelle området på Torshov er nå bak sperrebånd. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at noen er truffet av skuddene, legger operasjonsleder Sandnes til.

Politiet jobber nå med å avklare hendelsesforløpet.

– Vi vet ikke sikkert at det har vært skudd, men det virker på lyden at det har vært det. Vi er no på vei opp med flere biler, sier operasjonslederen.

Hørte fire skudd

Et vitne NRK har snakket med forteller at hun hørte det hun tror var fire skudd, da hun spiste på en restaurant i nærheten.

Maria Simone Otterlei var på et spisested i nærheten da hendelsen skjedde. Foto: Amalie Henden / NRK

– Jeg og en gjeng satt på uteserveringen ved Trikkestallen da vi plutselig hørte fire skudd. Folk ble urolige og begynte å løpe fra stedet, forteller Maria Simone Otterlei.

Hun sier hun valgte å gå inn i restauranten da hun hørte smellene.

– Jeg ble redd for å bli skutt selv. Jeg synes det var veldig ekkelt. Man hører jo om skuddveksling og oppstyr i Oslo, men jeg har aldri vært nær det selv, sier Otterlei.

Hun sier også at hun så noen biler som kjørte fort vekk fra stedet etterpå.