Meklingsfristen ute – fare for butikkstreik lørdag

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Riksmeklernes kontor bekrefter overfor NRK at partene fortsatt sitter i mekling kort tid etter at meklingsfristen gikk ut.

Rett etter klokka 23 sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til TV2 at det fortsatt «gjenstår en del punkter», og at det ikke var usannsynlig at det kunne bli mekling på overtid.

Ifølge Ruland måtte dette avklares med partene først.

5000 ansatte i 201 butikker over hele landet står på streikelista.

Det er hovedsakelig ansatte i Coop-butikker, Meny, Ikea, Maxbo og Byggmakker, som vil bli tatt ut i en eventuell streik.

Organiserte i arbeidstakerorganisasjonen Parat omfattes også av meklingen.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har meklet mellom Handel og Kontor og Virke. Foto: Terje Pedersen

Meklinga mellom Handel og Kontor og Virke startet på torsdag.

Arbeidstakersida brøt forhandlingene med Virke 28. august. Partene måtte derfor møte hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland 10. september for å se om de likevel kunne bli enige.

Riksmekleren har tidligere sagt at det har vært en vanskelig mekling. Han sa også at det var reell fare for streik.

Krever at arbeidsgiver skal betale lønn ved sykdom

Handel og Kontors viktigste krav var at de ansatte skal få full lønn og feriepenger under sykdom betalt av arbeidsgiver.

I dag må ansatte, som er sykemeldt lenger enn de 16 dagene arbeidsgiver er ansvarlig for, søke Nav for å sykepenger. Det kan ta tid, ikke minst under koronakrisen.

Arbeidstakersida mener bedriften skal ta seg av kontakten med Nav og forskuttere sykepengene. Slik får den ansatte forutsigbare utbetalinger i sykdomsperioden. I tillegg ønsker de at feriepenger skal beregnes av sykepengene. Arbeidsgiver skal betale dette.

Ifølge Virke er det ikke rom for lønnsvekst utover 1,7 prosent. Arbeidsgiverne ønsker heller ikke å ta ansvar for utbetaling av sykepenger og feriepenger ved sykdom.

Virke begrunner dette med at varehandelen har tapt 1,96 milliarder kroner under koronakrisa.