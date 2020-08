– Status er at meklingen pågår fortsatt og at vi har ganske mange temaer vi ikke har funnet en løsning på, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK litt over klokken 23.

Kan bli sent

Ruland er forberedt på en lang natt.

– Riksmekleren er alltid innstilt på å fortsette så lenge det er nødvendig. Jeg og min medmekler vil jobbe aktivt for det så lenge partene er interessert i å fortsette meklingen.

– Er det bevegelse mellom partene?

– Det har vært bevegelse mellom partene gjennom hele meklingen. Men det er vanskelig, og de ulike temaene må ses i sammenheng. Det er det vi skal prøve å finne en god løsning på.

– Er det lønnstillegg i kroner og øre eller andre ting som er det største problemet?

– Det er flere ting som er vanskelige og som er brakt inn i meklingen. Der vil alltid lønnstillegg og gjerne arbeidstid være tema som er krevende å finne gode løsninger på.

Over 28.000 kan gå i streik

Norsk Industri, Fellesforbundet og Parat har sittet i tvungen mekling hos Riksmekleren siden mandag.

Dersom partene ikke finner en løsning tar Fellesforbundet 27.000 medlemmer i 700 bedrifter ut i streik fredag:

Arbeidstakerorganisasjonen Parat har varslet plassfratredelse for i overkant av 1.000 medlemmer.

KAMPKLAR: Nestleder Hans Fredrik Nes i verkstedklubben på Kværner Stord har funnet frem de gule streikevestene. Foto: Eli Bjelland / NRK

Nulloppgjør?

Forhandlingene i konkurranseutsatt industri - det såkalte frontfaget - markerer alltid starten på lønnsoppgjøret. I år ble oppgjøret utsatt til over sommeren på grunn av koronakrisen.

Forhandlingene mellom Norsk Industri (NHO) på den ene siden og Fellesforbundet (LO) og Parat på den andre ble brutt etter én time da partene satte seg rundt bordet 3. august.

Norsk Industri og NHO varslet før forhandlingsstart at en industri der mange bedrifter er hardt presset av koronakrisen ikke hadde et øre å gi.

– I år har vi ingenting å gi, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri før forhandlingsstart.

– Egentlig skulle vi ha redusert lønningene i Norge for å opparbeide en bedre konkurransekraft. Jeg håper motparten har en virkelighetsoppfatning som er i tråd med faktum, sa industri-sjefen.

BRUDD: Industrioppgjøret gikk til mekling etter én times forhandling 3. august. Lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, til venstre ved bordet. Adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sitter til høyre. Foto: Lise Åserud

– Går greit for mange

Fellesforbundets leder Jørn Eggum har gjort det klart at et nulloppgjør er uaktuelt.

Han erkjenner at deler av industrien sliter, men sier at en kartlegging i sommer viser at det også går greit for mange.

– Det er ikke tvil om at Fellesforbundet kommer til å passe nøye på at dette oppgjøret ikke gjør sånn at arbeidsgiverne og kapitaleierne skal ta ut store utbytter, og at vi skal vise moderasjon, sa Eggum da forhandlingsbruddet var et faktum.

Meklingsfrist ved midnatt

Søndag endte også den frivillige meklingen uten resultat. Siden mandag har partene vært i tvungen mekling hos Riksmekleren.

Et viktig argument fra arbeidsgiverne har vært at selv et nulloppgjør vil sikre kjøpekraften. Det har sammenheng med at ettervirkningene av oppgjøret i fjor - det såkalt overhenget - utgjør 1,2 prosent i år.

Og 1,2 prosent er det samme som prisene var ventet å øke med da forhandlingene startet.

I forrige uke ble imidlertid inflasjonen oppjustert til 1,4 prosent av det tekniske beregningsutvalget (TBU), som har som oppgave å lage slike tall.

Det betyr rent matematisk at et nulloppgjør vil gi arbeidstakerne mindre å rutte med.