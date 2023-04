Meklingen fortsetter på overtid – LO varsler opptrapping: – Veldig fastlåst

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen klokka 08:30 søndag morgen. Han er tydelig på at forhandlingene er vanskelige.

– Det er en veldig fastlåst situasjon. Det er alvorlig. Vi er helt avhengig av bevegelse for å komme videre, sier Ruland.

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen sent lørdag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB

Selv om Ruland påstår han ikke er mindre optimist nå enn da han møtte pressen ved midnatt er han klar på at forhandlingene er tøffe.

– Kan det gå mot et brudd?

– Jeg håper ikke det går mot et brudd, men om partene ikke beveger seg vil det bli en konflikt. En stor konflikt, sier Ruland til NRK.

Riksmegleren opplyser om at partene vil forhandle videre.

Fordi årets oppgjør er et mellomoppgjør forhandler partene kun om lønn.

Kan bli storstreik

Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS står klare til å streike fra søndag morgen dersom det blir brudd i meklingen. LO skriver at de planlegger å ta ut et bredt spekter av bransjer over store deler av landet.

Blant annet vil en eventuell streik ramme bryggerier som Mack, Hansa og Mack. Også Coca-Cola vil bli rammet hvis det blir streik.

En eventuell streik vil blant annet ramme en rekke bryggerier. Foto: Stian Strøm / NRK

LO varsler opptrapping

Allerede natt til søndag varslet LO en opptrapping av en eventuell streik.

LO varsler at ytterligere 15 509 medlemmer vil tas ut i streik fra fredag. Fra før har LO varslet at 22 947 medlemmer vil tas ut i streik fra søndag.

Dersom meklingen ikke fører frem til enighet mellom LO og NHO betyr det at det til sammen vil bli tatt ut 38 000 LO-medlemmer i streik fra fredag, skriver LO i en pressemelding.