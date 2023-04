Meklingen fortsetter på overtid – LO varsler opptrapping

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen klokka 23.20 lørdag kveld. Han er tydelig på at forhandlingene er vanskelige.

– Det er ingenting som er avklart enda, men jobber med å løse de utfordringene som ligger i meklinga, sier Ruland.

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen sent lørdag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Er det fremgang?

– Det har vært en utvikling i meklinga, men det er ingenting som er avgjort. Det er en vanskelig mekling, sier han videre.

Like etter midnatt ble det klart at partene har valgt å fortsette forhandlingene utover meklingsfristen.

Fordi årets oppgjør er et mellomoppgjør forhandler partene kun om lønn.

Kan bli storstreik

Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS står klare til å streike fra søndag morgen dersom det blir brudd i meklingen. LO skriver at de planlegger å ta ut et bredt spekter av bransjer over store deler av landet.

Blant annet vil en eventuell streik ramme bryggerier som Mack, Hansa og Mack. Også Coca-Cola vil bli rammet hvis det blir streik.

En eventuell streik vil blant annet ramme en rekke bryggerier. Foto: Stian Strøm / NRK

LO varsler opptrapping

Allerede natt til søndag varslet LO en opptrapping av en eventuell streik.

LO varsler at ytterligere 15 509 medlemmer vil tas ut i streik fra fredag. Fra før har LO varslet at 22 947 medlemmer vil tas ut i streik fra søndag.

Dersom meklingen ikke fører frem til enighet mellom LO og NHO betyr det at det til sammen vil bli tatt ut 38 000 LO-medlemmer i streik fra fredag, skriver LO i en pressemelding.