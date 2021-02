Mekling på overtid for ansatte i oljebransjen

Ved 0.45-tiden pågikk meklingen fortsatt, opplyser partene til NTB.

En eventuell streik vil først ramme terminalen ved Equinors raffineri på Mongstad, der Safe har varslet at tolv medlemmer vil bli tatt ut.

De tolv arbeider med blant annet skipslasting, -anløp og -avgang, og hvis de går ut i streik, kan det føre til redusert råoljelager- og havnekapasitet ved terminalen.

Dersom det ikke blir enighet i meklingen innen midnatt, vil en streik kunne medføre til redusert mottak av olje fra blant annet Troll og Johan Sverdrup-feltet.

Bakgrunnen for meklingen er ifølge Safe at det ikke har lyktes å komme til enighet med Equinor i de lokale forhandlingene for lønnsoppgjøret i 2020.