Mekling i natt – streik kan ramme Vinmonopolet

– Vi har møtt hos riksmegler med mål om å bli enige. Det materielle i forhandlingene kan ikke jeg kommentere, det har vi taushetsplikt om når meklingen pågår, sier Ingunn Eriksen i NHO Mat og Drikke til NRK.

LO-forbundet NNN og NHO Mat og drikke er for øyeblikket hos Riksmegleren for å få på plass en avtale for NNN-medlemmer som jobber med lager og produksjon.

Etter forhandlingsbrudd tidligere i vinter havnet partene hos Riksmegleren. Forhandlingsfristen er midnatt.

Jarle Wilhelmsen i NNN vil heller ikke kommentere forhandlingene, men sier:

– Vi holder nå på.

– Ikke snakk om polstreik

Blir partene ikke enige, kan i overkant av 170 NNN-medlemmer gå ut i streik. De jobber blant annet med å levere varer til Vinmonopolet.

– Det er ikke snakk om polstreik, men det kan bli en leverandørstreik, som vil berøre deler av vareforsyningen til Vinmonopolet. Det vil berøre Vectura, men de andre vil jo gå i normal drift, sier Jens Nordahl i Vinmonopolet til NRK.

Vectura står for omtrent 50 prosent av distribusjonen til Vinmonopolet.

– Nå er vi ikke i en situasjon hvor det er streik per i dag. Og to av tre store distributørene vil jo ha normal drift, også om det skulle bli streik i Vectura.

– Vi har ikke spekulert i eventuelle konsekvenser av en mulig streik foreløpig. Vi har mye varer på lager, og har et godt håp om at denne konflikten finner en løsning før fristen har gått ut, sier Nordahl.

NNN har varslet plassfratredelse for 177 medlemmer fra 8. desember klokka 24. Forbundet meldte 29. oktober inn plassoppsigelse for 179 medlemmer, skriver NTB.

63 av dem som kan tas ut i streik jobber for brennevinsleverandøren Arcus. I tillegg jobber 114 i Vectura, som er logistikkselskapet til Arcus.

Per Bjørkum i Arcus vil ikke gi en kommentar til NRK så lenge forhandlingene pågår.