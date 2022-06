Mekler: – Vi tenker å holde på en god stund til

Torsdag klokken 15.00 møttes NHO Luftfart og NFO ved forhandlingsbordet.

Klokken 19 kom mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren ut for en statusrapport.

– Her jobbes det på. Det er egentlig ikke særlig å berette. Men stemningen er god mellom partene, og vi tenker vi skal fortsette en god stund til, sier Martinsen.

Klokken 18.42 kom det mat med Foodora til Riksmekleren, og klokken 20.15 kom det en ny matforsyning. Det er tydelig at de skal holde på en stund.

En ny matforsyning på vei inn til Riksmeklerens kontor. Bakerst ser vi direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart. Foto: Halldor Asvall / NRK

Stor avstand om lønn

Det var et lønnskrav fra forbundet som førte til brudd i meklingen.

NFO ønsker en økning på 60 kroner timen, en lønnsøkning på cirka 17 prosent.

Mekleren sier de jobber med å få full enighet på noen punkter, men at det er langt unna når det gjelder lønn.

– Det gjenstår ganske mye når det gjelder økonomi, der har det vært stor avstand mellom partene, sier Martinsen.

– Er det håp om enighet i kveld eller i morgen?

– Det kan jeg ikke si noe om, svarer mekleren.

Han sier det er grunnlag for å fortsette, men vil ikke si noe om hvor lenge de kommer til å sitte torsdag kveld.

Martinsen bekrefter at NFO-leder Jan Skogseth ikke deltar på møtet. NFO har valgt å bytte forhandlingsleder, slik at det nå er representert med tariffleder Petter Wettre. De ønsket også at NHO skulle bytte forhandlingsleder, men det omtalte NHO som uhørt.

Mekler tok initiativ til møtet

Mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Streiken blant flyteknikerne har vart i snart en uke. Det var mekler Carl Petter Martinsen som tok initiativ til møtet torsdag.

– Jeg forholder meg egentlig til situasjonen slik den var da vi gikk fra hverandre natt til lørdag. Utgangspunktet er at avstanden er like stor som den var da, sa Martinsen til NRK på vei inn på møtet like før klokken 15.00.

Kansellerer også etter streiken

Selskapene SAS, Norwegian og Widerøe er selskapene som rammes av streik.

Torsdag er det registrert følgende kanselleringer:

SAS: 19

Norwegian: 12

Widerøe: 8

Flyr: 2

Fredag ser slik ut (per torsdag kl. 17):

SAS: 10

Norwegian: 0

Widerøe: 0

Flyr: 1

Flyselskapet Widerøe tror konsekvensene av streiken vil merkes også lenge etter at den er avsluttet.

– Vi må skyve på en del vedlikehold som gjør at vi sannsynligvis vil slite noe med regularitet også etterpå. Det er vi bekymret for, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll til NRK.

Widerøe frykter langvarige konsekvenser. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det er foreløpig ikke planlagt møter på fredag.

– Nå blir utgangspunktet å se hvordan ettermiddagen forløper, og om det er grunnlag for å gå videre i morgen. Jeg har satt av tid til det, og håper partene vil medvirke til det, sa mekleren før møtet torsdag.

– Krevende konflikt

NHO mener lønnskravet er «ekstremt» og har varslet at de utestenger alle flyteknikerne i NFO fra natt til søndag, en såkalt lockout.

Hvis ikke partene blir enige før det, vil totalt 421 flyteknikere være borte fra jobb.

– Det ligger i kortene at dette er en krevende konflikt. Jeg og partene har samme interesse i å få dette løst gjennom mekling og forhandling. Det er det det blir forsøkt på, sier Martinsen til NRK.