Meklar på overtid – fare for oljestreik

Meklinga fortset utover natta, stadfestar Riksmeklarens kontor overfor NTB like etter at den opphavlege fristen gjekk ut klokka 24.

Meklinga starta fredag. Dei tre fagforbunda; Safe, Lederne og Industri Energi; prøver å bli einige med arbeidsgivarorganisasjonen Norsk olje og gass.

Stemninga vart skildra som god av forhandlarane frå Safe då meklinga tok til.

– Vil det vise seg at vi ikkje blir samde innan fristen, blir det streik, seier nestleiar Kai Morten Anda.

Usamde om produksjon blir ramma

Om det skjer, kan det få følgjer for produksjonen på fleire felt, meiner Norsk olje og gass.

I tillegg er det for tida revisjonsstans på Vallhall fram til 24. juni. Ein streik kan føre til at oppstarten må utsetjast, hevdar dei.

Lill-Heidi Bakkerud, forhandlingsleiar for Industri Energi, meiner likevel at streikeuttaket i utgangspunktet ikkje vil ramme produksjonen på norsk sokkel.

Vil ha auka kjøpekraft

Etter to dagar med forhandlingar i byrjinga av mai konstaterte partane at dei ikkje hadde klart å bli samde. Dermed bar det til mekling hos riksmeklar Mats Ruland.

– Vi går til meklinga med mål om auka kjøpekraft for medlemmene og vidareutvikling av tariffavtalane våre, seier Bakkerud.

Reallønnsvekst vart trekt fram som ei viktig brikke også av forbundsleiar Audun Ingvartsen i Lederne etter at forhandlingane vart brotne.

– Tilbodet var på nivå med frontfaget. Men den estimerte prisveksten i år, og den historiske lønnsutviklinga for dei sokkeltilsette med mellom anna reallønnsnedgang i fjor, tilsa at Lederne ikkje kunne godta eit tilbod som ikkje medførte reallønnsvekst, sa han.

Maner til moderasjon

Resultatet for Frontfaget, det vil seie den konkurranseutsette delen av industrien, dannar grunnlaget for alle andre oppgjer i norsk arbeidsliv, påpeikar motparten i Norsk olje og gass.

– Derfor er det viktig å lande oppgjeret vårt i tråd med frontfaget, slik at lønnsnivået i Noreg ikkje blir så høgt at det går utover bedriftene som eksporterer og konkurrerer internasjonalt, seier forhandlingsleiar og direktør for arbeidsliv, Elisabeth Brattebø Fenne.

Boring, forpleiing og operatørar

Dei tre fagforbunda har varsla plassfråtreding for til saman 845 medlemmer. Dei fordeler seg som følgjer: