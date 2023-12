Lucasz Krupski kommer fra Polen, men fikk i 2018 jobb som bilmekaniker i Tesla i Drammen. Jobben hans var å klargjøre bilene til norske forbrukere.

Han var en stor fan av Tesla-sjef Elon Musk og var svært begeistret for å lov til å jobbe i firmaet. Noe av det som engasjerte var å få være en del av «det grønne skiftet».

– Det føltes som om Mr. Musk var en svært god leder, sier Krupski.

Senere skulle det skje noe som fikk han til å tenke igjennom sitt forhold til bilgiganten, som i årevis har vært blant de mest solgte bilene i Norge.

Tesla er i 2023 tilbake på førsteplassen over nye biler solgt i Norge. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Tesla tok fyr

I slutten av mars 2019 hadde Tesla 3 akkurat ankommet Norge. Men på et messeområde i Lillestrøm gikk det galt.

En av de nye bilene som var koblet til en nødstarter tok fyr. Bak noen gardiner like i nærheten var det mange kunder. Krupsi sto bare én meter unna, stakk hånda inn i den brennende bilen og koblet fra den defekte laderen.

– Jeg fikk brannskader, bobler på innsiden av hånda, men heldigvis fikk jeg ikke varige men.

Den brannskadde hånda til Krupski etter at han dro ut en brennende ladekabel for å forhindre en større brann da en Tesla 3 tok fyr. Foto: privat

Krupski ble dagens helt.

Den førstkommende mandagen fikk han overraskende nok en personlig e-post fra Elon Musk, der han takket for at Krupski hadde «reddet dagen».

– Det føltes veldig bra, sier han.

Krupski fikk oversendt denne takkemailen fra Tesla-sjefen etter hendelsen på Lillestrøm. Foto: skjermbilde

Musk skrev at han gjerne ville høre hva Krupski mente Tesla kunne bli bedre på. Og det var mange ting Krupski mente selskapet kunne forbedre når det gjaldt brannsikkerhet.

Men da han begynte å liste opp ble det fort stille fra Musk.

Krupsi opplevde å gå fra å være den store helten, til å bli oppfattet som en intern trussel.

– Sjefen ba meg slutte å sende mailer til Musk. Og at jeg måtte gå igjennom han før jeg sendte flere e-poster.

To uker senere fikk han beskjed om at selskapet ville avslutte arbeidsforholdet. Krupski kontaktet en advokat og fikk beholde jobben. Det skulle vise seg at problemene bare så vidt hadde begynt.

Krupski ble satt til å jobbe alene og samtidig utsatt for det han selv mener er usaklige anklager.

Selskapet skal blant annet ha hevdet at Krupski skal ha forsøkt å provosere fram sin egen oppsigelse, for å få 100.000 kroner. De hevdet også at han skal ha forsøkt å kjøre på folk med vilje.

Bilmekanikeren ble sykmeldt en periode, men kom etter hvert tilbake.

NRK har forsøkt å få Tesla til å svare på anklagene, men de har ikke svart på våre henvendelser.

«Tesla Files»

Krupski sier han forsøkte å varsle om sikkerhetsproblemene internt i organisasjonen, men hevder han ikke ble hørt.

Han fortsatte å jobbe i selskapet, men historien slutter ikke der. Mot slutten av 2021 ble han klar over at han, som en vanlig servicetekniker, hadde tilgang til enorme mengder data om selskapet.

Det handlet om alt fra kontraktsmessige forhold til sensitive persondata. Også om Elon Musk personlig.

Først ble han urolig for mangelen på personvern. At han som en vanlig bilmekaniker i selskapet, hadde slik tilgang på data. Etter hvert ble han opptatt av andre ting i materialet. Han så at det var mange klager fra Tesla-eiere knyttet som brukte bilens selvkjørende funksjoner.

– Det var masse klager på «fantombremsing» og uintendert akselerasjon.

Tesla-eierne som brukte bilenes autopilot-funksjon opplevde at bilene plutselig bremset eller gasset, uten grunn. Og at selskapet ofte løste problemer, uten å være ærlige med kundene.

Tesla 3 har teknologi som gjør at den kan kjøre selv, men føreren må iblant berøre rattet. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Med fersk erfaring på hvordan det ville gå hvis han varslet internt, valgte Krupski denne gangen å varsle flere offentlige instanser i USA om det han hadde sett. Han varslet også Datatilsynet i Norge.

Samtidig valgte Telsa å si opp sin polske servicetekniker. Han hadde siste dag i selskapet 31. mars 2022.

I tillegg til å varsle myndighetene, tok Krupski kontakt med den tyske avisa Handelsblatt og delte 100 GB med data fra Tesla med dem. Etter å ha jobbet med dataene i et halvt år, publiserte de i mai i år en stor avsløring under overskriften «Tesla Files 100GB data».

Dagens Næringsliv skrev om lekkasjene i november. Krupski ble nylig også intervjuet av BBC.

– Jeg er dypt bekymret, sier Krupski nå til NRK.

– Tesla har vært en utrolig populær bil i Norge. Mange kjører rundt i en Tesla. Er det farlig?

– Jeg føler at det er det. Det var vanskelig for meg å erkjenne det fordi jeg elsket jobben min og var dedikert til selskapet.

Tesla er i 2023 tilbake på førsteplassen over nye biler solgt i Norge. Foto: Noah Berger / AP

Flere har mistenkt at Teslas teknologi for selvkjørende biler ikke er trygg. I USA har flere politifolk gått til sak mot bilfabrikanten, etter at en Tesla X på autopilot kjørte rett inn i flere parkerte utrykningskjøretøy. Amerikanske myndigheter etterforsker fortsatt flere slike sammenstøt.

Tesla-sjef Elon Musk har snakket varmt om selskapets selvkjørende teknologi. Senest forrige lørdag sa han dette på X/Twitter:

– Tesla har den beste kunstige intelligensen i den virkelige verden.

Får varslerpris

Denne uken har Krupsi fått en internasjonal ytringsfrihetspris, 2023 Blueprint Whistleblowing Prizes, for det han har gjort.

I begrunnelsen legger de vekt på at Krupski har avslørt sikkerhetssvikt hos Telsa, i tillegg til at de har en bedriftskultur som forsøker å holde dette borte fra offentligheten.

Krupski bor fortsatt i Norge. Tesla har truet med å gå til sak mot sin tidligere servicetekniker, men han vet ikke om det blir noe av.

NRK har forsøkt å få en kontakt med advokatselskapet som representerer Tesla i søksmålet, uten å få svar.

– Angrer du på at du varslet om det som skjer i Tesla?

– Vi får se, avslutter Krupski.