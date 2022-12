Mehl: – Ligger an til at Kristiansen får forskudd før nyttår

Viggo Kristiansens advokater har bedt staten om 10 millioner kroner i forskuddsutbetaling av erstatningen før nyttår.

– Saken vil bli prioritert, sier justisminister Emilie Enger Mehl til NRK.

Hun sier at justisdepartementet i løpet av helgen hadde dialog med Statens sivilrettsforvaltning som må behandle søknaden om et sånt krav.

– De har gitt beskjed om at de vil gjøre sitt ytterste for at det skal kunne foretas en forskuddsutbetaling før nyttår, sier justisministeren.

Hun sier hun er glad for at kravet har kommet, og håper Viggo Kristiansen raskest mulig får gode forutsetninger for å starte et nytt liv i frihet.

– Så er det opptil Statens sivilrettsforvaltning å ta stilling til et eventuelt beløp og det praktiske.

– Hvor vanlig er det at det går så fort i slike saker?

– Dette er en helt uvanlig sak. Vi har få eksempler på justismord i Norge, og dette er kanskje den aller mest alvorlige rettsskandalen vi har stått overfor i nyere tid. Jeg håper forholdene bli lagt mest mulig til rette for Viggo Kristiansen i tiden han har foran seg, svarer Mehl.

Doblet opprinnelig anslag

Det var TV 2 som tidligere i dag meldte at Viggo Kristiansens advokater har sendt et krav til Statens sivilrettsforvaltning om 10 millioner kroner som en forhåndsutbetaling av erstatningen før nyttår.

Summen er dobbelt så høy som de varslet før helgen.

– Etter å ha revurdert et anslag fra forrige uke på 5 millioner, så har vi ved nærmere ettertanke kommet til at det riktige er å be om 10 millioner i dag, sier Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad til NRK.

Viggo Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad sier de har revurdert situasjonen, og mener 10 millioner i forskudd er en mer passende sum enn 5 millioner. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han sier at en viktig grunn til å øke kravet, har med den situasjonen Viggo Kristiansen finner seg i å gjøre.

– Dette er en ung mann på 43 år som bor hjemme hos foreldrene. Han ønsker å komme videre i livet. Han er uten jobb og inntekt og for dermed heller ikke finansiering. Han er avhengig av å kunne kjøpe en bolig kontant for å komme seg videre, sier Gulstad.

Kristiansen har fått arbeidsavklaringspenger siden han slapp ut av fengsel for halvannet år siden, og han har ifølge advokaten hatt «dårlig råd i lang tid».

– Han har behov for å komme seg videre rent praktisk med tanke på innkjøp av møbler, løsøre og så videre. I tillegg er det viktig for ham å få seg sertifikat og bil. Derfor er 10 millioner et anslag vi tenker er naturlig å be om når vi har kommet dit vi er nå, sier han.

Er bare en liten del av det totale kravet

Ut ifra dialogen advokatene har hatt med Statens sivilrettsforvaltning i dag, og signalene fra justisministeren, så mener Gulstad også at det er god grunn til å tro at Kristiansen kan få hastebehandlet dette forskuddet. Han har god tro på at Viggo Kristiansen kan få pengene før nyttår.

Gulstad, som er en del av teamet som skal jobbe videre med det endelige erstatningskravet til Kristiansen, sa før helgen at det kan ta over ett år før det blir klart hvor mye penger Kristiansen vil kreve i erstatning.

Men han mener det allerede nå er trygt å si at 10 millioner kroner bare er en «liten del» av det totale kravet.

– Det må man kunne legge til grunn allerede i dag, sier han og fortsetter:

– Her snakker man om 20 år og vel så det hvor han har vært urettmessig straffeforfulgt. En ting er oppreisningen på flere titalls millioner, men det andre er det økonomiske tapet. Så jeg vil jeg anslå at 10 millioner utgjør en liten del av det totale kravet.