Meglertopp: Ser slutten på den kraftige prisveksten i Oslo

– Vi opplever at det er færre på visning, et mer selektivt marked og at folk er mer forsiktige i budrunder, sier Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Eiendomsmegler Krogsveen AS.

VARSLER AVKJØLING: Leif J. Laugen i Eiendomsmegler Krogsveen ser muligheter for at Oslo-prisene kan falle utover høsten. Foto: Krogsveen AS

De siste tolv månedene har Oslo-prisene økt med 1,8 prosent i snitt hver måned. Laugen tror nå tiden med kraftig prisoppgang er slutt:

– Det kommer flere nyboliger på markedet, renta blir ikke lavere og myndighetene har strammet inn på lånemulighetene, sier Laugen.

Flere andre meglerforetak NRK har vært i kontakt med sier det er tegn til at Oslo-markedet er i ferd med å roe seg.

Tror Oslo-leiligheter kan falle

Prisgaloppen i Oslo de siste årene har gjort at hovedstadsprisene har dratt kraftig fra resten av landet (se graf). Ifølge utregninger Krogsveen har gjort er kvadratmeterprisen for leiligheter nå 85 prosent høyere i Oslo enn i resten av landet.

KJEMPESPRIK: Prisgapet mellom Oslo og resten av landet har økt kraftig de siste årene. Foto: Krogsveen AS/NRK

– Dette gapet har aldri vært så stort som det er nå. Vi tror differansen ikke kan bli særlig større, men heller at vi vil se en normalisering mellom prisene i Oslo og resten av landet, sier Laugen.

Han tror prisene på Oslo-leiligheter vil flate ut eller til og med falle utover høsten.

– Fra august kan vi komme til å se et fall på rundt én prosent i måneden, anslår Laugen.

Banker bekrefter innstramming på boliglån

Den nye boliglånsforskriften som trådte i kraft 1. januar i år inneholder flere innstramminger på boliglån for å bidra til en mer «bærekraftig» utvikling i boligmarkedet. I hovedstaden spesielt ble det innført et krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig, blant annet for å stagge spekulantene.

Flere banker melder nå at forskriften har begynt å virke:

STRAMMER INN: Adm. direktør Snorre Storset i Nordea Norge sier det for enkelte grupper er blitt vanskeligere å få lån. Foto: Presse

– Strammere regler gjør at det blir mer jobb for oss å finne en løsning innenfor rammene for den enkelte kunde, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge.

– I enkelte grupper er det også flere som får nei, legger han til.

Også hos Norges største bank DNB har den nye forskriften hatt effekt, forteller informasjonsdirektør Even Westerveld:

– Folk får fortsatt lån, men noen får litt mindre lån enn før med de nye reglene. Og de som vil låne til bolig nummer to, enten til utleie eller til barn, får kanskje avslag på det, sier han.