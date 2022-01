Medlem i nazistorganisasjon vitner i Breivik-rettssaken

– Vi dømmer ingen mennesker. Vi kan absolutt ha kontakt med Breivik, svarer Pär Öberg på spørsmål om organisasjonen vil kunne ha kontakt med Breivik etter lettelser.

Öberg er profilert medlem av den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige og vitnet på telefon etter Storrviks spørsmål.

Pär Öberg (til venstre) går fra en intervjuavtale med NRK i 2017. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Storrvik spør hvilket forhold organisasjonen har til vold.

– Vi utøver ikke offentlig vold. De ganger det har vært vold har det vært i selvforsvar, svarer Öberg.

Öberg sier at de er en nasjonalistisk organisasjon.

– Kunne dere støtte ham i en ikke-voldelig tilnærming til politikk?, spør Storrvik.

– Om man lar partier som DNM stille opp i valg, da blir det helt enkelt slik det burde være . Alle burde få være med i en politiske debatten. Om man sensurerer ting, koker over på en del områder. Det er det vi ser med slike ensomme mennesker, da har det kokt over. Samfunnet har et ansvar. Men om man sensurerer går det slik. Jeg prøvde å følge med på VG på hans forklaring, men det var sensurert. Da blir det en dårligere debatt, svarer Öberg.

– Jeg tolker svaret ditt som et langt ja?

– Absolutt, svarer Öberg og sier at han ikke tror brev og sosialkontakt er en sikkerhetsrisiko.

– Jeg lever i den tro at det helt motsatt. Om man får diskutert sine mål bobler det ikke over. Det burde samfunnet tenke på i større grad, legger han til.

Breivik forteller at han hatt protestaksjon i fengselet

I utspørringen spør Storrvik om Breivik kunne ha kontakt med noen med like interesser uten å bryte regler.

– Helt klart, svarer Breivik før han fortsetter:

– Jeg hadde en protestaksjon i 2018 med ikke-voldelig virkemidler der jeg brukte avføring til å lage hakekors. Det var etter kopi fra en IRA-aksjon fra 1979. Det fungerte veldig dårlig, for jeg endte opp med å bli deprimert av det. Det fungerte ikke og jeg rundet av på egen hånd.

– Utenom det jar jeg fulgt alle regler. Jeg er villig til å følge regler.

Spurte om soningsforholdene

På nytt ankom Breivik retten og viste slagord til pressen før han ble ført til virneboksen.

FORSVARER: Øystein Storrvik er Anders Behring Breiviks forsvarer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Advokat Øyvind Storrvik begynte sin utspørring av Anders Behring Breivik ved å spørre om soningsforholdene etter den forrige rettssaken i 2016.

Breivik hevder at han jobber tolv timer om dagen med studier og annet, men at studiene hans er blitt vanskeliggjort av at han nektes forelesninger og muligheter til å fullføre sine grader.

Du sitter der i prinsippet hele dagen med egne ting?, spør Storrvik.

– Ja, svarer Breivik.

Hevder han behandles som et dyr

– Jeg skal isoleres fra omverdenen og nektes meningsfulle relasjoner. Jeg behandles som et dyr og utsettes for enorme ydmykelser hver eneste dag, hevder Breivik.

Breivik hevder at han ikke er blitt gitt tillit og sier han aldri har vært truende eller voldelig mot noen.

Breivik sier at han etter 2020 har fått mer lufting, men at han forsatt nektes forelesinger på skolen.

Hn forteller at han også hatt en offiser som besøksvenn som han har møtt en gang i uken siden 2014

Forsinket

Etter planen skulle Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, stille sine spørsmål til Anders Behring Breivik den første rettsdagen.

Det ble det ikke tid til på grunn av forsinkelser.

Rettsdagen onsdag starter dermed med Storrviks spørsmål, før det første vitnet i saken, Pär Ôberg, skal avgi forklaring via telefon. Det er Storrvik som har ført Öberg som vitne.

Dette skjedde den første dagen i retten. Du trenger javascript for å se video. Dette skjedde den første dagen i retten.

Progresjon er viktig tema

Da aktor Hulda Karlsdottir hadde hatt sitt innledningsforedrag den første dagen i retten, hadde Storrvik anledning til å komme med kommentarer.

Storrvik og Karlsdottir under den første dagen i retten. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Forsvareren sa at han var enig med aktor om at vilkårene under forsvaringssoningen ikke er et tema, men sa likevel at et viktig punkt var om det blir lagt til rette for progresjon.

Tingrettsdommer Ina Strømstad forklarer hvorfor Breivik møter i retten igjen. Du trenger javascript for å se video. Tingrettsdommer Ina Strømstad forklarer hvorfor Breivik møter i retten igjen.

I forbindelse med progresjonen vil Storrvik legge vekt på farebildet når saken om prøveløslatelse av hans klient går inn i sin andre dag onsdag.

– Det jeg kommer til å etterlyse og spørre vitnene om er at når man påstår at han har utgjort en konstant fare i ti år, hva er det da man har testet ut? Hva ville dette ha betydd i friere former? Det er det jeg savner, sa advokat Øystein Storrvik til pressen etter rettssakens første dag tirsdag.

Han mener at man en eller annen gang må gi Breivik en form for frihet.

– Det sentrale i en sak om prøveløslatelse er hva klienten har tenkt å gjøre fremover hvis han blir prøveløslatt eller får lettelser. Det kommer jeg til å spørre ham om i en halv time i morgen, sa han tirsdag ettermiddag.

Storrvik la til at hans klient ikke har fått sone sammen med noen på ti år.

– Han har hatt to sekvenser med å treffe to andre innsatte. Han må jo snart sone sammen med andre. Jeg mener han skulle ha gjort det for lenge siden. Jeg savner uttesting av muligheten til å vise positive sider av seg selv, hva er snakk og hva er handling, sa advokaten.