Medier: USA ville likvidere militær leder

Angrepet var rettet mot militærtoppen Abdul Reza Shahlai. Shahlai er en av lederne i Quds-styrken. Dette er den samme styrken som ble ledet av general Soleimani.

Den amerikanske avisen The Washington Post og CNN skriver at angrepet skjedde i Jemen, men militærlederen skal ha overlevd det topphemmelige angrepet.

Kilder The Washington Post har snakket med, sier at de to angrepene på de militære lederne ble autorisert samtidig, men at informasjon om angrepet på Shahlai ble holdt tilbake fordi det ble mislykket.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan angrepet mot Shahlai ble utført.

Drapet på den iranske generalen har ført til store reaksjoner i regionen.

Iran svarte på USAs angrep med å avfyre raketter mot amerikanske militærbaser i Irak. Ingen mistet livet i angrepene.

Iranske myndigheter beskriver angrepene som et «slag i ansiktet» på USA.

Flere av de iranske rakettene slo ned i Ain al-Asad-basen hvor Norge har omkring 70 soldater.

HER HAVNET EN AV RAKETTENE: Innbyggere i byen Duhok ser på et krater laget av en rakett fra Iran. Duhok ligger 120 km nordvest for byen Erbil. Foto: ARI JALAL / REUTERS

Qasem Soleimani, som var lederen for den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke, også kalt Quds-styrken, ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.

En amerikansk MQ-9 Reaper-drone avfyrte minst tre missiler mot to biler da de forlot flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad.